Pour commencer et donc bien comprendre ce qu'il nous attend lors de la dernière journée de ce Six Nations 2022, voici le classement à l'issue de la quatrième et avant-dernière journée :

1. France - 18 points / +56

- 18 points / +56 2. Irlande - 16 points / +84

- 16 points / +84 3. Angleterre - 10 points / +17

- 10 points / +17 4. Écosse - 10 points / -8

- 10 points / -8 5. Pays de Galles - 6 points / -27

- 6 points / -27 6. Italie - 0 point / -122

Bon à rappeler

Victoire bonifiée (5 points) / Victoire (4 points) / Match nul (2 points) / Match nul bonifié (3 points) / Défaite avec bonus défensif (1 point) / Défaite (0 point).

Le point de bonus offensif s'obtient en inscrivant quatre essais. Le point de bonus défensif s'obtient en perdant de 7 points ou moins.

À savoir que le Tournoi des Six Nations prend en compte le goal-average classique lorsque deux équipes sont ex-aequo. "Si deux ou plusieurs équipes terminent le championnat avec le même nombre de points, le gagnant est décidé sur la différence de match-points (soustraction des match-points «contre» et match-points «pour» dans tous les match de championnat)" explique le site officiel.

Le XV de France fera le grand chelem si :

Il s'impose lors du dernier match face à l'Angleterre, tout simplement. La grand chelem serait acquis indépendamment du scénario du match Irlande-Écosse. Les Bleus auront donc réalisé un 5/5, par essence synonyme de grand chelem. Une première pour la France depuis 2010. Si elle y parvient, ce sera donc son 10ème (1968, 1977, 1981, 1987, 1997, 1998, 2002, 2004, 2010 et donc 2022).

La France remportera le Tournoi des Six Nations si :

Elle gagne face à l'Angleterre, évidemment.

Elle fait match nul contre l'Angleterre (20 points) et l'Irlande perd (16 points ou 17 avec le bonus défensif) ou fait match nul (18 points). Encore plus rocambolesque : même un match nul des Irlandais avec le bonus offensif (19 points) ne suffirait pas. Seule une victoire des Irlandais en cas de nul France-Angleterre priverait les Bleus d'un sacre.

Elle s'incline contre l'Angleterre (18 points) et l'Irlande s'incline aussi, même avec bonus défensif, contre l'Écosse (16 ou 17 points si bonus défensif).

L'Irlande doublera la France et s'imposera si :