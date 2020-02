15. Bouthier : 7,5/10

Baptême réussi avec mention très bien : le Montpelliérain a fait preuve d'une sérénité à toute épreuve sous les ballons haut anglais et a régulièrement soulagé ses partenaires grâce à l'épatante longueur de son jeu au pied. En défense, il a aussi été prépondérant, avec notamment une intervention décisive sur Jonathan Joseph en début de seconde période et son retour sur George Kruys à la toute fin. Le bizuth avait tout d'un grand.

14. Teddy Thomas : 6/10

Grand absent du Mondial, l'ailier s'est rapidement rappelé au bon souvenir de tous avec le premier franchissement français (5e), à l'origine du temps fort amenant l'essai de Vincent Rattez. Dans la foulée, le Racingman s'est aussi mis en valeur sous une chandelle de Romain Ntamack dans les 2. Par la suite, il a été sevré de ballons. En défense, il a régulièrement cherché à couper les extérieurs avec plus ou moins d'à propos : ces montées auraient pu coûter cher, d'ailleurs. Il a été trop court pour éviter les deux essais de Jonny May.

13. Virimi Vakatawa : 5,5/10

Le Fidjien n'a pas été le Tricolore le plus en vue avec seulement trois charges à son actif mais il a au moins été percutant sur chacune de ses interventions, défensives comme offensives. Une copie propre pour celui qui était attendu comme le détonateur de la ligne d'attaque. Remplacé par Arthur Vincent à quelques secondes de la fin.

12. Gaël Fickou : 6,5/10

Le Parisien était attendu comme l'organisateur des lignes arrière sur le plan défensif : il a efficacement rempli ce rôle et a montré l'exemple avec dix-neuf plaquages à son actif, meilleur total pour un membre des lignes arrière. Offensivement, il a été plus discret en revanche et a gâché un ballon de récupération par un coup de pied malvenu (10e).

11. Vincent Rattez : 6,5/10

L'ailier a signé une entame de feu. Le Rochelais a raffûté Ben Youngs pour inscrire le premier essai tricolore (6e) avant de récidiver dix minutes plus tard pour servir Charles Ollivon sur sa première réalisation. Il a franchi à deux reprises. Mais il a connu du déchet, surtout au cours d'une seconde période plus contrastée. Il a perdu quatre ballons. Son placement défensif, notamment sur le deuxième essai de Jonny May, a paru trop souvent déficient.

6 Nations 2020 - Vincent Rattez (XV de France) marque contre l'Angleterre sous les yeux de Gaël Fickou.Icon Sport

10. Romain Ntamack : 7/10

L'ouvreur a livré une prestation de bonne facture : son retour intérieur sur Vincent Rattez (6e) était très bien vu, il a bien mené le jeu pendant une heure et il s'est démené en défense avec quatorze plaquages réussis pour cinq manqués, rendant une copie honorable en la matière au regard de tous les coups de boutoir anglais. Il a aussi signé un 100 % dans les tirs au but. A son discrédit, on notera quelques jeux au pied d'occupation un peu neutres, ne permettant pas à son équipe de renverser la pression sur la fin, et un en-avant tout seul sous une chandelle (67e). Tout compte fait, il a gagné la partie d'échecs face à la paire Ford-Farrell. Remplacé par Matthieu Jalibert (77e).

9. Antoine Dupont : 8/10

Le demi de mêlée appartient décidément à une espèce rare : celle des grands joueurs, celle de ces facteurs X capables de changer le cours d'un match en un éclair. Le Toulousain a encore été auteur d'une étincelle dont il a le secret avec un tour de magie dans le fermé pour envoyer Charles Ollivon inscrire le troisième essai des siens. Ses initiatives ont régulièrement semé le doute au près : il a franchi à deux reprises et a battu huit défenseurs. Au plus fort de la pression, il a aussi été décisif en défense avec une intervention salutaire sur Willi Heinz (78e). On lui pardonnera donc quelques tergiversations derrière les rucks, une poignée de jeux au pied déficients et son dégagement de la 80e minute dans l'en-but.

8. Grégory Alldritt : 9/10

Le troisième ligne rochelais a été élu homme du match et ça ne souffre d'aucune contestation possible. L'ancien auscitain a plaqué tout ce qui bougeait (17 plaquages réussis, aucun manqué) mais il a surtout été un poison dans les rucks en parvenant à mettre les mains sur tous les ballons pour retarder les libérations anglaises. Il a aussi gagné ses duels offensivement.

7. Charles Ollivon : 8/10

Deux essais pour le nouveau capitaine tricolore qui a été récompensé de sa grande couverture de terrain. Il a collé au ballon pendant 80 minutes, aussi bien défensivement qu'offensivement. Sur son premier essai, il est à la lutte aérienne avant d'être au soutien de Rattez. Il a été vraiment été omniprésent.

6. François Cros : 7,5/10

Il a été précieux, à l'image de la troisième ligne française, avec notamment quatorze plaquages. Il a aussi réussi à voler un ballon en touche à l'alignement anglais. Il a été remplacé par Cameron Woki à la 57e minute qui lâche bêtement un ballon devant ses 22 mètres à cinq minutes de la fin.

5. Paul Willemse : 6,5/10

Le deuxième ligne de Montpellier a plaqué (douze plaquages, un manqué) et il a surtout veillé à répondre physiquement aux Anglais dans les rucks. Un match de guerrier sans fulgurance. Il est remplacé par Boris Palu (57e), qui sauve une fois son équipe en se couchant sur un ballon chaud.

4. Bernard Le Roux : 8,5/10

Le deuxième ligne du Racing 92 a été monstrueux dans le secteur défensif. Il a terminé logiquement meilleur plaqueur du match (23 plaquages réussis, un seul raté) mais il a surtout réussi des plaquages offensifs pour faire reculer les Anglais. Depuis le mondial, il est en train de s'imposer comme un joueur incontournable en équipe de France.

Bernard Le Roux - XV de FranceIcon Sport

3. Mohamed Haouas : 6/10

Il a tenté de résister à Joe Marler. Il s'est battu pour tenir la baraque tant bien que mal (une pénalité contre lui) mais n'a pas à rougir pour sa première en bleu. Son remplaçant Demba Bamba, entré en jeu à la 49e minute, a été beaucoup plus en souffrance en mêlée, même s'il a été plus en vue dans le jeu courant.

2. Julien Marchand : 6,5/10

Le Toulousain a été percutant ballon en main. En revanche, il a éprouvé des difficultés à trouver ses sauteurs face à l'alignement anglais puisque les Bleus ont perdu des munitions mais il ont aussi dû effectuer quelques claquettes hasardeuses. Remplacé par Peato Mauvaka (67e).

1. Cyril Baille : 6,5/10

Il a tenu son rôle en mêlée fermée malgré la domination anglaise. En première période, il a réussi à récupérer au sol un ballon alors que les Anglais étaient devant l'enbut tricolore. Il a été remplacé par Jefferson Poirot (49e) qui a fait une entrée en jeu fracassante en récupérant notamment deux ballons dans les rucks. En revanche, son entrée en jeu, combinée à celle de Bamba a mis en difficulté la mêlée française.