"Rebbadj et Jelonch ont été très bons contre le pays de Galles"

Alors que l'on s'attendait à ce que Dylan Cretin, qui excelle en touche, et Romain Taofifenua, plus dense en mêlée fermée, débutent contre l'Ecosse, Fabien Galthié a plutôt misé sur les profils d'Anthony Jelonch, plus dense mais moins aérien que le Lyonnais, et Swann Rebbadj, meilleur en touche que "Tao" mais moins efficace en mêlée fermée.

Tournoi des 6 Nations 2021 - Swan Rebbadj (France) contre le pays de GallesIcon Sport

Fabien Galthié explique : "Cette équipe ressemble à l'équipe qui a terminé le match contre Galles, en fait. Cela correspond à notre volonté d'acquérir au fil des semaines une expérience collective. Paul (Willemse) étant suspendu et Romain (Taofifenua) longtemps incertain, on a opté pour des joueurs disponibles et ayant pu travailler avec nous pendant six jours. Anthony (Jelonch) et Swan (Rebbadj) remplissent ces critères. Ils ont par ailleurs été très bons lors de leur entrée en jeu, face au pays de Galles".

Gaël Fickou à l'aile pour "densifier les couloirs"

Pourtant excellent face au pays de Galles au poste de trois-quarts centre, Gaël Fickou a une nouvelle fois été déplacé sur l'aile afin de faire une place à Arthur Vincent au milieu du terrain. Le Montpelliérain avait fait, à ce titre, une entrée en jeu remarquée face aux Diables Rouges. Teddy Thomas, lui, passe sur le banc de touche. Doit-on voir ceci comme une sanction contre le Racingman ?

Tournoi des 6 Nations 2021 - Gaël Fickou (France) sur la pelouse du Stadio OlimpicoIcon Sport

"La mobilité, la disponibilité de Gaël Fickou nous ont conduit à faire ce choix, poursuit Galthié. Il nous fallait aussi densifier les couloirs face à des joueurs très athlétiques (Duhan van der Merwe est un ailier d'1,93m et 105 kg, N.D.L.R.). […] Teddy Thomas nous amène son talent, son côté félin mais est aussi très présent en défense. Il donne tout ce qu'il peut. Plutôt que de parler de manque (en défense), je parle de compétence et de l'émulation qu'apportera Teddy par sa présence sur le banc de touche".

"Bernard Le Roux est quelqu'un d'important"

A peine remis de sa blessure musculaire à la cuisse, le Racingman Bernard Le Roux sera titularisé face à l'Ecosse, dans ce dernier round capital du Tournoi des 6 Nations. Galthié enchaine : "Bernard Le Roux est un décathlonien, un joueur hyperactif et hyper présent sur le terrain. Offensivement comme défensivement, il nous apporte énormément ; il est quelqu'un d'important dans notre effectif depuis que nous avons pris ce projet en mains".

6 Nations 2021 - Bernard Le Roux (France)Icon Sport

Pour autant, "Bernie" n'est pas habitué à pousser à droite en mêlée fermée (il ne le fait par exemple jamais, au Racing) et devra donc rapidement prendre ses marques face à un adversaire réputé très fort dans cet exercice.

"Retour gagnant pour Romain Ntamack"

La blessure de Matthieu Jalibert, survenue le week-end dernier contre Galles, a conduit le sélectionneur national à titulariser le Toulousain Romain Ntamack au poste de demi d'ouverture.

À ce sujet, Fabien Galthié détaille : "Concernant Romain Ntamack, j'ai envie de parler d'un retour gagnant. Il a été très solide la semaine dernière face aux Gallois et a su nous apporter tout son talent. Face à l'Ecosse, il sera sur la continuité et dirigera le jeu de son équipe avec le reste de l'épine dorsale : Antoine Dupont, Julien Marchand, Charles Ollivon ou Brice Dulin".