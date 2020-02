La grave blessure de Vincent Rattez face à l'Italie et son indisponibilité pour le reste du Tournoi ont poussé le staff tricolore à effectuer quelques modifications dans la ligne arrière pour affronter les Gallois ce samedi à 17h45. Gaël Fickou, titulaire au poste de premier centre lors des deux premières rencontres, est décalé sur l'aile gauche de l'attaque française. C'est Arthur Vincent qui prend sa place en numéro 12, et qui enchaîne une deuxième titularisation consécutive. Le Montpelliérain sera associé à Virimi Vakatawa, qui, blessé au triceps face à l'Angleterre lors de la première journée, retrouve sa place dans le XV de départ.

Antoine Dupont et Romain Ntamack, en grande forme depuis le début du Tournoi seront bien évidemment associés à la charnière pour mener les attaques françaises. Les deux joueurs toulousains retrouveront leurs coéquipiers Cyril Baille, Julien Marchand et François Cros, ce dernier sera une nouvelle fois titulaire sur l'aile de l'indiscutable troisième ligne tricolore, avec le capitaine Charles Ollivon et Grégory Alldritt.

Les plus gros changements notables sont sur le banc des remplaçants, ou plutôt chez "les finisseurs". Camille Chat signe son grand retour, a contrario Jefferson Poirot perd sa place dans les 23 au profit du Toulonnais Jean-Baptiste Gros, qui devrait fêter sa première sélection avec le maillot bleu. Le Lyonnais Dylan Cretin et le Toulousain Thomas Ramos rentrent eux aussi dans les 23 pour affronter le XV du Poireau.

Le XV de départ du XV de France : 15. Bouthier, 14. Thomas; 13. Vakatawa, 12. Vincent; 11. Fickou; 10. Ntamack, 9. Dupont; 7. Ollivon (cap), 8. Alldritt, 6. Cros; 5. Willemse, 4. Le Roux; 3. Haouas, 2. Marchand, 1. Baille

Les remplaçants : 16. Chat, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Taofifenua, 20. Cretin, 21. Serin, 22. Jalibert, 23. Ramos