Sans briller outre-mesure, l'Angleterre est venu à bout d'une pâle équipe d'Irlande ce dimanche à Twickenham (24-12). Les Anglais se sont appuyés sur un premier acte très sérieux (17-0) pour maîtriser le deuxième et s'assurer un deuxième succès consécutif dans ce Tournoi 2020.

Cette première rencontre du Tournoi à Twickenham a laissé un goût bien étrange. D'abord à cause de ce premier acte fantomatique du XV du trèfle. Avec deux succès de suite plutôt retentissants, dont le dernier face aux Gallois tenants du titre, on attendait bien mieux des joueurs d'Andy Farrell. Mais ils ont été piétinés par les Anglais en défense et ont enchaîné les mauvais choix comme les erreurs techniques. Un en-avant de Sexton dans son en-but amenait le premier essai de Ford (8e). Puis Stockdale se repliait en petit trot et laissait Daly aplatir une deuxième fois en terre promise (25e). 17-0 à la pause, un nouveau massacre en bonne et due forme s'annonçait dans le Temple du Rugby.

Un fighting spirit trop tardif

Heureusement, les mots du vestiaire ont secoué les joueurs irlandais. Le coaching aussi avec la sortie de Murray dès la 54e minute. Pour sa 52e association avec Jonathan Sexton, la charnière du XV du trèfle a grincé ce dimanche. Sans révolutionner le rugby mais avec une hargne qui manquait, Henshaw (50e) et Porter (82e) ont sauvé l'honneur en deuxième période après des pick and go. De leur côté, les joueurs d'Eddie Jones ne se sont vraiment pas mis en danger. Après leurs deux essais à zéro passe en première période, il ont maîtrisé la partie avec une troisième réalisation sur maul de Cowan-Dickie (62e). Une gestion très (trop) pragmatique qui a surpris le public de Twickenham bien calme dans les travées alors qu'un bonus offensif était clairement à portée.

En tout cas, l'essentiel est là pour le XV de la rose qui signe un deuxième succès consécutif dans ce Tournoi 2020 (24-12). Les coéquipiers de Owen Farrell rejoignent l'Irlande à la deuxième place et restent en course pour la victoire finale comme pour la Triple Couronne. Mais pour atteindre ce double objectif, il faudra montrer autre chose face au Pays de Galles dans deux semaines. De son côté, le Xv du trèfle va devoir clairement retrouver son redoutable Fighting spirit et se remobiliser à domicile contre l'Italie.