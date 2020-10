Sur le papier, le rapport de force était déséquilibré entre l’Irlande, victorieuse du Tournoi trois fois lors des six dernières années, et l’Italie, dont le dernier match remporté dans la compétition remonte à février 2015. Sur le terrain, cette différence s’est vue avec une balade des Irlandais dans leur antre de l’Aviva Stadium sans spectateurs. Si dans ce match, le XV du Trèfle a eu du mal à démarrer avec un carton jaune pour Murray (3e) sanctionné par une pénalité de Garbisi (0-3, 4e), derrière il s’est vite repris. CJ Stander (8e) puis un doublé d’Hugo Keenan (30e, 36e) pour sa première cape, sans oublier le 4 sur 4 au pied de Jonathan Sexton, ont donné un avantage conséquent aux Irlandais à la pause (24-3).

Les cartes en main pour décrocher la victoire finale

Il ne leur restait plus que le point de bonus offensif à aller chercher en seconde période. Ils auront attendu la 61e minute pour le décrocher par l’intermédiaire de Will Connors, élu homme du match pour sa première sélection (29-10). Auparavant une interception gagnante de Padovani sur une passe de Sexton pour Henshaw (56e) avait un peu atténué l’addition.

Après l’essai de Connors, ce fut un cavalier seul des Irlandais avec trois réalisations supplémentaires signées Sexton, Aki et Heffernan (50-10, 80e). Les Italiens sauveront un peu l’honneur par Garbisi sur un bel exploit personnel (50-17, 83e).

Grâce à cette victoire sans appel à 5 points, l’Irlande s’empare seule de la tête du Tournoi avant la dernière journée. Elle compte 14 points, soit un de plus que l’Angleterre et la France. Des Bleus chez qui elle se déplacera samedi 31 octobre (21 h 05). Un plus tôt dans la journée (17 h 45), les Anglais se rendront en Italie, déjà condamnée à la dernière place pour la cinquième année consécutive après sa défaite à Dublin, sa quatrième en quatre matchs. Comme en 2014, 2016, 2017 et 2019, la Squadra Azzura pourrait même terminer avec un zéro pointé au classement.

Laurent GENIN.