Les Boks dans le Tournoi ? "Il faut voir", répond Habana

Concernant le possible "transfert" des Springboks vers le Tournoi des six nations, Bryan Habana attend d'avoir d'avantage de précisions avant de se prononcer.

"Il faut voir", a expliqué l'ancien ailier, passé notamment par Toulon (2013-2018), dans un entretien à l'AFP.

Q: Quel est votre avis sur le calendrier global actuellement à l'étude?

R: "J'y suis extrêmement favorable. C'est le plus grand défi à l'heure actuelle: comment harmoniser les calendriers? Si quelqu'un a la réponse... Les retours des franchises sud-africaines en Pro 14 (compétition regroupant les meilleures équipes écossaises, galloises, irlandaises, italiennes et sud-africaines) sont mitigés. Vous ne pouvez pas demander aux gens du Nord d'abandonner leurs vacances d'été pour regarder du rugby. Pareil pour le Sud. Je suis favorable à une saison globale mais où et quand? Pour aligner les calendriers, quelqu'un va devoir faire un sacrifice à un moment... Tout ça doit être pris en compte si vous essayez de mettre un calendrier global en place."

Q: Que pensez-vous des rumeurs qui envoient l'Afrique du Sud dans le Tournoi des six nations?

R: "Selon moi, il faut voir comment ça se ferait. Si quelqu'un peut m'expliquer comment ils lâcheraient la Sanzaar (regroupement des fédérations d'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Argentine et Australie) et ses compétitions mais aussi comment tout ça s'intégrerait dans les compétitions du Nord... Est-ce qu'on les rajoute à la Coupe d'Europe (Champions Cup) ? En Pro 14 ou en Premiership anglaise? Comment les intégrer dans le Tournoi des six nations? Y aura-t-il alors des promotions et des relégations? Mais pourquoi ne pas inviter le Japon aussi? Il y a des avantages et des inconvénients. Si on part au Nord, c'est plus facile de voyager, il n'y a pas de jet lag, pas de décalage horaire... mais comment est-ce qu'on s'intègre? J'ai joué dans l'hémisphère Nord, nos hivers sud-africains ne sont pas aussi froids. Comme je l'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients: on peut voyager de nuit, potentiellement être à la maison beaucoup plus longtemps... J'attends toujours qu'on me dise comment ça se passerait, même en théorie. Là, je pourrais me décider vraiment. En attendant, il y a trop d'incertitudes."

Q: L'année prochaine, les Lions britanniques viennent en Afrique du Sud...

R: "Ça va être énorme. Cela fera douze ans et on a la chance d'être les champions du monde, comme en 1997 et en 2009. Ce qui va rajouter du sel à cette tournée, c'est que Warren Gatland va vouloir devenir le premier coach des Lions à ne pas perdre la série dans l'hémisphère Sud. Je sais que les joueurs du Nord sont impatients et ça va être intéressant de voir si des joueurs comme Cheslin Kolbe vont décider d'aller à Tokyo ou de jouer avec les Springboks."

Q: Que retenez-vous de l'édition 2009 à laquelle vous aviez participé?

R: "La tournée des Lions, c'est tellement unique, tellement spectaculaire... Il y a des joueurs qui ont joué plus de cent matches avec leur sélection mais qui n'ont jamais eu la chance de jouer contre les Lions. Les chocs, la puissance, sortir de Loftus Versfeld (stade de Pretoria, NDLR) et voir cette marée rouge... Je n'ai jamais vécu quelque chose qui s'en approche. Et puis, hors du terrain, il y a l'amitié, la camaraderie, les liens qui se forment. Oui, les matches sont énormes mais les liens qui se créent... En 2009, les Lions avaient fait un boulot incroyable dans les townships en Afrique du Sud en apportant des maillots mais aussi en construisant des terrains et en proposant des formations. C'est une expérience incroyable, qui n'a pas d'équivalent dans le rugby. Les valeurs uniques, les liens d'amitié qui se créent, c'est vraiment spécial. Et ça n'arrive dans votre pays qu'une fois tous les douze ans. Warren Gatland va se servir de tout ça pour nourrir ses joueurs, (du fait) qu'ils veulent gagner et corriger les souvenirs de 2009: ils vont vouloir accrocher la tête des champions du monde sur leur mur. Ça va être génial."

Propos recueillis par Illtud DAFYDD

iwd-mca/pga/dga