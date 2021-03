Laporte sera entendu demain par le Ministère

C'est ce mercredi matin, et comme prévu par les agents du Ministère des Sports, que l'enquête interne réalisée par la FFR au sujet du cluster ayant récemment frappé le CNR de Marcoussis est arrivée sur le bureau de Roxana Maracineanu. Celle-ci, retenue par un conseil des ministres ce matin puis par une réunion avec le président de la République Emmanuel Macron cet après-midi, étudiera le rapport en question en début de soirée, aux côtés de ses équipes.

Entre la ministre déléguée aux Sports et le préident de la FFR Bernard Laporte, un rendez-vous est prévu demain (jeudi) matin afin de débriefer l'enquête en question et, si des infractions au protocole ont été listées par messieurs Caumes et Salamon (les responsables de la commission médicale de la FFR), prendre les mesures nécessaires afin que les erreurs commises ne le soient plus. Dans la foulée de cet entretien avec le patron du rugby français, Roxana Maracineanu devrait prendre la parole publiquement. Pour rappel, le cluster qui a frappé Marcoussis la semaine dernière a touché quatre membres du staff et onze joueurs du XV de France, contraignant le comité des 6 Nations à annuler le dernier France / Ecosse; celui-ci devrait être disputé le vendredi 26 mars prochain.