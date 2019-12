"Henry a une petite fracture à sa cheville", a déclaré Rob Baxter, manager d'Exeter, en précisant que c'était la même qui avait été fracturée il y a deux ans. "Le pronostic pour une blessure de ce type est de six à huit semaines de récupération. Il n'y a aucun élément pour l'instant laissant entendre que le délai pourrait être plus rapide ou plus lent", a ajouté Baxter. Slade, 26 ans, s'était blessé le 21 décembre en championnat d'Angleterre contre Leicester. Il compte 27 sélections en équipe d'Angleterre depuis ses débuts internationaux en août 2015. Il faisait notamment partie du groupe vice-champion du monde début novembre au Japon et était entré en jeu lors de la finale perdue contre l'Afrique du Sud (32-12).