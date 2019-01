Chiffre du Jour : Joseph ou le retour de l'atout maître du sorcier Jones

Cela faisait une éternité. Voilà ce qu'a dû certainement se dire Jonathan Joseph au moment de fouler la pelouse d'Ernest Wallon de Toulouse ce week-end avec son club de Bath. 9 mois et 6 jours plus exactement, son dernier match remontant au 15 avril dernier et une défaite des siens sur la pelouse des Saracens. En pleine force de l'âge, Joseph (27 ans, 1m83, 91kg) était à l'époque l'une des plaques tournantes du système offensif d'Eddie Jones. Rapide, véloce, le centre a cette faculté quasi inégalable de pouvoir casser les défenses à tout moment. Seulement, voilà, une cheville récalcitrante le priva de toutes compétitions pendant presque une année

Du côté du Recreation Ground de Bath, le joueur originaire de Derby a pu se refaire une santé de fer. Les tabloïds se doutaient de sa capacité à revenir au plus haut niveau, mais débarrassé de tous ses problèmes physiques c'est sur le terrain que le trois-quart centre a prouvé. En 50 minutes face à Toulouse, ce ne sont pas ses chiffres (9 courses, 25 mètres parcourus ballon en main, 7 plaquages.) qui plaideront en sa faveur, mais son importance dans le collectif anglais.

Jonathan Joseph (Angleterre)Icon Sport

Une prestation qui semble avoir convaincu un certain Eddie Jones, plutôt au courant de la qualité de son joueur : "Jonathan Joseph (Bath Rugby) a prouvé sa forme en jouant ce week-end". Car depuis sa prise de fonction en 2016, Jonathan Joseph est celui (avec Jonny May) qui a inscrit le plus grand nombre d'essais lors des matchs internationaux avec un total de 12 essais. Avec 40 sélections au compteur, Jones sait que c'est un joueur d'expérience, habitué aux joutes au plus haut niveau qu'il récupère. Et cela débutera par un stage de préparation au Portugal avant de rentrer dans ce Tournoi des 6 Nations.

Mais la concurrence, quant à elle, ne s'est pas faite attendre encore plus à un poste ou le XV de la Rose n'est clairement pas en déficit. Car Joseph, qui n'a plus joué un match des 6 Nations depuis 10 mois et une rencontre face à l'Irlande, va devoir regagner sa place, et celles-ci se valent chères ! Farrell (qui peut aussi évoluer à l'ouverture), Slade, Te'o, Tuilagi, entendent bien composter leurs billets pour le Japon, mais pour cela le Tournoi reste une étape déterminante. Car les Anglais auront fort à faire lors de leur match d'ouverture.

Le 2 février prochain, Eddie Jones et ses troupes poseront leurs valises... en Irlande, dernière nation que Joseph a pu affronter avec la tunique frappée de la Rose. Un nouveau départ pour le centre international, de quoi reprendre le fil de son aventure avec les sujets de sa Majesté.

Par Enzo Contreras