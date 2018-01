L’Anglais Te’o apte après son programme intensif de réadaptation en Australie

Avec seulement six matchs en Premiership cette saison, le centre anglais vit une saison pour le moins difficile. La faute à une blessure à la cheville contractée mi-octobre, l’obligeant à ranger les crampons durant de longues semaines et mettant en péril sa participation au Tournoi des 6 nations. Alors pour revenir à tant, Ben Te’o a décidé de partir loin de son club et de se rendre à Brisbane en Australie pour suivre un programme intensif de réadaptation. Il a travaillé durant 6 semaines avec deux spécialistes du rugby à XIII, Rob Godbolt (physipthérapeute des Queensland) et Andrew Coll (entraîneur physique des Queensland Cowboys) qu'il avait connu lors de ses 4 années aux Broncos de Brisbane.

" Je me levais vers 6 heures du matin pour commencer mon traitement et ma physiothérapie. Après la musculation, j’allais aussi voir un entraîneur de boxe pour garder une certaine forme physique "

Une décision pas moins couteuse pour le joueur de Worcester. En effet, Ben Te’o a dépensé plus de 5 000 euros entre le voyage, le recrutement d’un entraîneur spécifique et d’un physiothérapeute. Mais un choix salvateur car le centre anglais est maintenant pleinement remis de sa blessure et posture même pour une place de titulaire contre l’Italie le 4 février prochain.