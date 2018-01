Dylan Hartley : "les blessures ne sont pas un problème pour l’Angleterre"

"Tout les équipes ont des blessés. C’est juste quelque chose que vous devez affronter" a déclaré le talonneur anglais à Sky Sports. Malgré des absences importantes notamment le numéro 8 Billy Vunipola, ou encore l’ailier Daly, Hartley veut relativiser ses absences et se projette déjà sur l’ouverture des 6 Nations contre l’Italie, le 4 février prochain. "Il nous manque des gars, mais cela présente aussi des opportunités pour les autres et nous avons l’avantage d’avoir beaucoup de talents disponibles dans cette équipe".

Billy Vunipola (Angleterre)Icon Sport

Pour l’Angleterre, cette édition 2018 du Tournoi des 6 nations pourrait être historique. En effet, après deux victoires en 2016 et 2017, le XV de la rose est en course pour devenir la première équipe à remporter trois fois consécutivement le Tournoi. Mais le talonneur ne veut pas voir plus loin que le premier match contre l’Italie : "A moins que nous ne gagnions notre premier match, nous ne pouvons pas être en position de gagner le tournoi alors je me concentre exclusivement sur l’Italie. Il ne faut donc pas parler d’histoire maintenant".