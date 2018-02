Darricarrère : "Elever notre niveau de jeu"

Rugbyrama : Quelles ont été les bases de travail cette semaine pour préparer ce déplacement en Ecosse ?

David Darricarrère : Nous avons fait quelques changements donc l’objectif était de continuer à trouver de la cohésion. Travailler sur le développement de notre jeu, de notre philosophie, en accentuant une fois de plus sur l’enthousiasme et le plaisir.

Contre l’Irlande, l’équipe est passée au travers pendant 20 minutes en début de seconde période. Avez-vous insisté sur ce moment du match ?

D.D. : Je pense que les garçons ont compris pourquoi il y a eu 20 minutes de moins bien. C’est avant tout dû à un manque de prise d’initiative. On s’est un peu recroquevillé alors qu’il n’y avait pas lieu d’être. Le tout c’était de bien comprendre pourquoi cela s’était passé comme ça et d’y remédier. Je pense qu’ils en ont pris conscience et maintenant il faut que ça se traduise sur le terrain.

Contre l’Ecosse, l’objectif c’est de gommer ces erreurs-là ?

D.D. : L’objectif c’est à chaque fois d’élever notre niveau de jeu, que ce soit individuel ou collectif. C’est le but des joueurs et du staff que ce groupe-là continue à progresser, après chaque entrainement ou chaque match et qu’ils trouvent du plaisir dans ce qu’ils entreprennent.

Sept changements dans le XV de départ, ça permet de concerner tout le monde…

D.D. : On travaille avec un groupe élargi depuis le début. Une trentaine de joueurs, voire plus, donc il est évident que, dans notre marge de progression, il faut que la majorité des joueurs aient du temps de jeu.

Ce sont des rotations qui ont été choisies en fonction de l’adversaire ?

D.D. : Évidemment qu’il y a de ça. Mais on se regarde à nous d’abord, par rapport à ce que l’on voit de notre effectif, car c’est hyper important.

Propos recueillis par Pierre Daudiès.