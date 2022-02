Seule équipe comptant deux victoires en deux journées, l’Irlande voit son dauphin français maintenir une certaine forme de pression grâce à la victoire des Bleuets à Edimbourg face à l’Ecosse. Dominateurs dans tous les secteurs, y compris après un premier carton rouge de Joseph en début de rencontre, les Français étaient nettement supérieur dans ce match. Mais pour envisager la victoire finale dans ce Tournoi des VI Nations U20, les Français devront enchaîner dès la prochaine journée (le 10 mars prochain) au Pays de Galles en se montrant moins indisciplinés...

Il n’y a eu match que pendant les 5 premières minutes, période durant laquelle les Ecossais ont mis tout de suite sous pression les Bleuets. Récompensés d’une première pénalité, le XV au chardon a ouvert le score, avant de subir tout le reste de la rencontre. Pourtant, peu avant le quart d’heure de jeu, sur un choc tête contre tête, l’ailier tricolore Joseph était expulsé, coupable de ne pas s’être baissé au moment de plaquer Mc Clintock, l’arrière écossais. Mais la France a démontré qu’elle était bien supérieure à son adversaire, inscrivant un magnifique premier essai sur une remontée de balle de près de 80 mètres. Après un enchaînement de passes, Emile Dayral a délivré un coup de pied rasant parfaitement récupéré par Capilla, qui n’avait plus qu’à plonger dans l’en-but (3-8,18e minute). Fort en mêlée, dominateur en touche, le XV de France ne ressentait pas le manque d’un joueur dans son effectif et a réussi à inscrire un second essai, tout en force cette fois, par Romain Bellemand, peu après la demi heure de jeu (3-18, 34e minute). Le XV d’Ecosse s’est montré volontaire dans ce premier acte, mais bien trop limité pour espérer rivaliser.

Une domination dans tous les secteurs, malgré un premier carton rouge rapide

Malgré le coup du sort du début de match, jamais l’équipe de France n’a donné l’impression d’être en infériorité numérique, tant elle a dominé dans tous les secteurs du jeu. Dès-lors, les ambitions françaises ne se sont jamais éteintes, avec la volonté de l’emporter, tout en ajoutant un bonus offensif à leur remarquable prestation du soir. La seconde période n’a d’ailleurs fait que confirmer cette implacable domination, avec deux nouveaux essais d’Emilien Gailleton (46e) et Connor Sa, sur une pénalité rapidement jouée (69e), permettant aux Bleuets de prendre le bonus tant espéré. Seul point noir, dans une soirée quasi-parfaite pour les coqs : une indiscipline encore trop importante, et qui qui a finalement offert un premier essai aux Ecossais, inscrit par le deuxième-ligne Norrie. Une indiscipline qui va également coûter un second carton rouge en fin de rencontre, sur un placage cathédrale de Coulon à 10 minute de la fin. En double supériorité numérique, l’Ecosse ajoutera au bout du chrono un second essai en force par Josh Taylor, qui n’a pas changé le résultat final.

Grâce à cette 2e victoire en 3 journées, l’équipe de France reste dans le coup au classement, à la 3e place derrière l’Irlande, vainqueur de l’Italie ce vendredi soir (39-12) et l’Angleterre qui a battu le Pays de Galles (43-14). Les Bleuets comptent un total de 11 points, et un retard de 3 longueurs sur le XV du trèfle. Pour l’Ecosse, c’est une 3e défaite dans la compétition. Les Ecossais occupent donc toujours la dernière place au classement, avant de se déplacer en Italie lors de la prochaine rencontre, pour un match décisif dans le bas du classement.