Décidemment, l’Armée de l’Air et de l’Espace plait à l’élite du rugby français. On connaissait l’appétence des équipes professionnelles pour s’immerger dans la vie militaire le temps d’un stage de préparation ou d’une mise au vert avant une rencontre importante. La base aérienne 118 de Mont-de-Marsan peut, elle, se targuer d’attirer les staffs et équipes de la FFR. Un séminaire des équipes de France avait déjà eu lieu en 2016, avant une visite des moins de 20 ans féminines en 2017.

À l’occasion du match des Bleuets à Mont-de-Marsan (remporté avec le bonus ce vendredi), les joueurs et l’encadrement se sont vus proposer un moment de répit le mercredi 2 février, entre deux séances d’entrainement, pour rencontrer les aviateurs montois. Il faut dire que la visite est alléchante : voir de près le Rafale, cet avion de chasse 100 % français présent sur tous les théâtres d’opérations, mais aussi discuter avec les pilotes de chasse, les mécaniciens qui utilisent et entretiennent cet outil de combat de très haute technologie.

Après s’être fait présenter les missions de la base aérienne par le Colonel Jean-Michel Herpin, commandant la base aérienne des 3 500 aviatrices et aviateurs montois, l’équipe de France U20 s’est passionnée pour la présentation d’un pilote de Rafale du glorieux Régiment de Chasse 2/30 "Normandie - Niémen".

Ce pilote a présenté avec simplicité et pédagogie les exigences de son métier. Il a pu présenter les points communs entre la progression d’un pilote de chasse et celle d’un joueur de haut niveau du rugby français. Et l’évidence se fait jour des valeurs communes entre l’aviateur et le pilote, avec une fierté première de porter les couleurs de la France.

La capacité du travail en équipe, la confiance certaine envers son partenaire, la prise de décision dans l’action, la gestion du stress, l’adhésion à la mission, ces quelques échanges ont formidablement fait écho à la progression et la préparation d’une équipe de France des moins de 20 ans, qui a parfaitement entamé son Tournoi contre les Italiens. De quoi alimenter les axes de réflexions de l’encadrement des Bleuets.