Pour clôturer les saisons de Nationale et Pro D2, Narbonne et Montauban s’affronteront dans un ultime match de barrage ce dimanche (15 heures). L’un aura l’opportunité de monter en Pro D2, l’autre de se maintenir. Une nouvelle formule, déjà existante aux échelons supérieurs. Christian Labit, actuel entraîneur de Montpellier qui jouera le barrage Top 14/Pro D2 au mois de juin et ancien manager de Carcassonne, avec qui il a vécu une descente en Nationale la saison dernière, évoque ce match et ses complexités.

Tout d’abord, que pensez-vous de la mise en place de ce barrage ? Avoir ajouté un barrage au niveau en dessous, c’était légitime. Une équipe ambitieuse de Nationale doit être capable de battre une équipe de Pro D2 si elle a vraiment la volonté de monter et d’exister dans ce championnat. Tout comme le font déjà les équipes de Pro D2 et Top 14 depuis plusieurs saisons. Je trouve que c’est vraiment bien car ça donne l’opportunité à tous les clubs d’avoir une dernière chance. La saison dernière, vous étiez manager de Carcassonne. L’USC a été reléguée en Nationale. Un barrage entre Nationale et Pro D2 aurait été le bienvenu pour vous… Exactement… Ça tombe l’année où il n’existait pas encore. C’est ce qui m’embête le plus finalement (sourire). J’ai aussi le souvenir qu’une année avec Carcassonne nous avions terminé à la sixième place du championnat mais à cette époque-là, ce n’était que les cinq premiers qui pouvaient participer à la phase finale. Le premier était champion et les quatre autres jouaient des demi-finales. Les choses changent, c’est bien pour certains, dommage pour d’autres mais c’est comme ça ! (rires). Au niveau au-dessus, l’équipe de Pro D2 a souvent créé la surprise en barrage d’accession, selon vous, pouvons-nous s’attendre au même type de scénario ? Sur l’access match du niveau au-dessus, les "petits" l’ont souvent emporté. Beaucoup d’équipes ont montré qu’elles étaient capables de le faire. Au niveau sportif c’est assez paradoxal. La qualité de jeu est peut-être meilleure du côté de Narbonne. Mais ce qui peut réellement faire la différence c’est l’aspect physique et les individualités qui donnent l’avantage à Montauban. Ce match de barrage reste une énigme pour tout le monde. C’est la première fois que cela va se faire. Nous allons découvrir quelque chose de différent de ce que nous avons vécu jusqu’à présent. Nous allons peut-être, être surpris. Pour moi il y a deux cas de figure. Sur ce match, nous verrons, soit, la différence flagrante qu’il y a entre les deux niveaux. Soit, la faiblesse de Montauban qui peut être une équipe qui se met rapidement en danger quand elle commence à être dans le dur. Alors que Narbonne avec moins de qualités a l’avantage de ce collectif. Tout ça, nous allons le découvrir dimanche. Mais j’ai tout de même une impression de force supplémentaire de la part d’une équipe de Pro D2. Justement, cet écart est-il trop important ? Il y a plus d’écart entre la Nationale et la Pro D2 qu’entre la Pro D2 et le Top 14. Je le pense vraiment. Le niveau professionnel est un peu différent. En Pro D2 il y a quand même des joueurs de qualités, chose qu’en Nationale il y a beaucoup moins. C’est différent. La Pro D2 reste un niveau professionnel de qualité avec une belle ossature. La Nationale reste encore un niveau en dessous et n’a pas vraiment le même fonctionnement. En Nationale ça manque tout de même encore de structuration et de choses qui permettent de franchir un cap. Le niveau en Nationale n’a rien à voir avec celui de Pro D2. A lire aussi : Pro D2/Nationale - Le barrage d'accession opposera Narbonne à Montauban le dimanche 2 juin En ce sens, Montauban débarquera finalement avec le statut de favori à Narbonne… Logiquement le favori ça reste celui qui joue au niveau au-dessus. Sportivement les joueurs de Montauban sont, sur le papier, des joueurs de qualité supérieure à ceux de Narbonne. Bien sûr que Montauban va jouer la peur au ventre avec cette pression de la descente mais je pense que la pression, Montauban l’a déjà depuis quelque temps. Ils commencent à s’y habituer. Si l’USM n’est pas capable de battre un club de Nationale, je ne vois pas l’intérêt qu’ils restent en Pro D2. Il faut être honnête, c’est la dure réalité des choses. Une équipe comme Montauban qui pèse en termes de masse salariale, de budget, d’ambitions ne doit pas se permettre de perdre contre une équipe de Nationale. Le RCN aura tout de même l’avantage de jouer à domicile dans un stade plein. Est-ce un véritable avantage ? C’est le seul bémol pour les Montalbanais. Ils vont découvrir un stade plein. Narbonne est poussé par un public… C’est un avantage pour Narbonne, c’est indéniable. Pour une équipe comme Montauban, qui est dans le dur depuis un moment, cela ne sera pas facile de se retrouver devant un tel enthousiasme.