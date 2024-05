Pour clôturer les saisons de Nationale et Pro D2, Narbonne et Montauban s’affronteront dans un ultime match de barrage ce dimanche. Une nouvelle formule, déjà existante aux échelons supérieurs, qui donnera l’opportunité à l’un de de regarder plus haut et à l’autre de limiter la casse.

C’est une rencontre qui marquera forcément l’histoire. Un match qui créera officiellement une passerelle entre la deuxième et la troisième division du rugby français. Un barrage entre l’avant dernier de Pro D2 et le finaliste perdant de Nationale qui au-delà de renforcer les liens et l’intérêt qui doit exister entre ces deux championnats permettra à l’une des deux équipes de s’offrir une ultime chance.

Christian Labit, actuel entraîneur de Montpellier qui jouera le barrage Top 14-Pro D2 et ancien manager de Carcassonne, avec qui il a vécu une descente en Nationale la saison dernière, évoque cette nouvelle formule : "Avoir ajouté un barrage au niveau en dessous, c’était légitime. Une équipe ambitieuse comme Narbonne doit être capable de battre une équipe de Pro D2 si elle a vraiment la volonté de monter et d’exister dans ce championnat. Et si Montauban n’est pas capable de battre un club de Nationale, je ne vois pas l’intérêt qu’il reste en Pro D2. Tout comme le font déjà les équipes de Pro D2 et Top 14 depuis plusieurs saisons. Je trouve que c’est vraiment bien car ça donne l’opportunité à tous les clubs d’avoir une dernière chance." Pour Narbonne, d’accéder à l’échelon supérieur. Pour Montauban, d’éviter la relégation.

Un écart trop important ?

Les enjeux sont bien différents et là est sans doute tout l’intérêt de cette dernière confrontation. L’un abordera ce match avec l’intime conviction que tout est encore possible quand l’autre débarquera en terrain hostile avec la sensation que tout un monde peut s’écrouler en l’espace de 80 minutes. Narbonne avait envie de s’offrir cette dernière chance. Montauban a tout fait pour l’éviter.

En tout cas, il ne fait aucun doute que ces deux clubs historiques donneront tout pour atteindre l’objectif dans un contexte qui laisse tout de même entrevoir quelques interrogations : "Sur l’access-match du niveau au-dessus, les "petits" l’ont souvent emporté. Beaucoup d’équipes ont montré qu’elles étaient capables de le faire. Au niveau sportif c’est assez paradoxal. La qualité de jeu est peut-être meilleure du côté de Narbonne. Mais ce qui peut réellement faire la différence c’est l’aspect physique et les individualités qui donnent l’avantage à Montauban. Ce match de barrage reste une énigme pour tout le monde. C’est la première fois que cela va se faire. Nous allons découvrir quelque chose de différent de ce que nous avons vécu jusqu’à présent." Et le gap entre Nationale et Pro D2 semble tout de même important.

Car bien que ce barrage se joue pour la première fois et laisse forcément le doute de l’exploit s’installer, il n’empêche que pour le technicien audois, un large fossé sépare les deux championnats : "Il y a plus d’écart entre la Nationale et la Pro D2 qu’entre la Pro D2 et le Top 14. Le niveau professionnel est un peu différent. En Pro D2 il y a quand même des joueurs de qualités, chose qu’en Nationale il y a beaucoup moins. Cela reste une division encore un niveau en dessous qui n’a pas vraiment le même fonctionnement et qui manque encore de structuration pour franchir un cap. Il est clair que le niveau en Nationale n’a rien à voir avec celui de Pro D2."

Narbonne, un territoire hostile

Au-delà du critère sportif, il y a un facteur sur lequel on ne peut faire l’impasse. Celui du terrain. C’est peu dire que d’assurer que les Montalbanais débarqueront en terrain hostile ce dimanche. Au Parc des Sports et de l’Amitié, Narbonne n’est jamais tombé cette saison. Mieux, le RCN ne s’est plus incliné à domicile depuis mars 2023.

Au coup d’envoi, l’USM fera donc face à une équipe invaincue dans son antre depuis 449 jours. Un an, deux mois et vingt-deux jours. Presque une éternité. Et plus que jamais animés par la volonté de retrouver l’écusson bleu du Pro D2, les supporters narbonnais couvriront les tribunes d’orange et noir en espérant apporter cette force supplémentaire. Celle qui pourrait faire la différence. "C’est le seul bémol pour les Montalbanais. Ils vont découvrir un stade plein. Narbonne est poussé par un public… C’est un avantage pour le RCN, c’est indéniable. Pour une équipe comme Montauban, qui est dans le dur depuis un moment, cela ne sera pas facile de se retrouver devant un tel enthousiasme", confirme Christian Labit.

Quoi qu’il arrive, cette rencontre apportera des réponses et mettra en lumière des vérités. L’écart entre Pro D2 et Nationale est-il trop grand ? Le RCN a-t-il les épaules pour l’échelon supérieur ? L’USM mérite-t-elle de se maintenir ? À ce jour, l’évidence n’existe pas mais au coup de sifflet final le sort sera scellé.