Après la déception d’une quinzième place à l’issue de la phase régulière, l’USM a dû rapidement basculer sur la préparation de son barrage face à Narbonne (dimanche, 15 heures). Quinze jours pour tenter de sauver cette saison sur 80 minutes.

Au coup de sifflet final de la 30e journée de Pro D2, Montauban ne pouvait plus nier l’évidence. Ce barrage face au finaliste perdant de Nationale était devenu la seule issue possible pour tenter de conserver une place en deuxième division. Le rendez-vous est fixé à Narbonne, ce dimanche après-midi. Alors il a fallu rapidement digérer une fin de saison cauchemardesque pour basculer sur cette ultime chance. Pierre Philippe Lafond, manager de l’USM explique : "Nous nous sommes rapidement projetés sur le match face à Narbonne. L’enjeu, c’est de bien se préparer. Il faut jouer ce match et y aller pour être performant. Nous avons eu la chance d’avoir quinze jours pour le préparer. Pression ou pas pression. Favori ou pas favori… Ça ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse c’est que l’on arrive prêt et que l’on mette en place ce qu’on a prévu".

Et ces quinze jours ont été plus que précieux. Tant pour le staff, qui a pu préparer au mieux cette dernière confrontation, que pour les joueurs qui avaient plus que jamais le besoin de se régénérer : "Nous avons eu une petite coupure. Le but de ces quelques jours était surtout de penser à autre chose pour revenir prêt, la tête vidée, pour jouer un bon match de rugby", confirme Kyllian Ringuet, troisième ligne montalbanais. Une fraîcheur mentale qui semble essentielle au lendemain d’une saison éprouvante et à l’aube de jouer sa survie : "L’important c’est ce qui se passe dans la tête. Si tu es prêt mentalement, tu es prêt physiquement", précise le manager et entraîneur des avants.

Reilhac : "Ne pas se faire prendre sur l’engouement du match"

Car en plus de supporter le poids de l’avenir de tout un club sur les épaules, s’ajoute aussi une part d’inconnu avec ce barrage qui aura lieu pour la première fois entre une équipe de Pro D2 et Nationale. "C’est vrai que nous avons plus de facilités à suivre le Top 14 et la Pro D2. La Nationale n’est pas diffusée ou peu diffusée donc, sur la saison, on ne connaît pas vraiment le niveau de Narbonne. Nous avons tous regardé la finale et vu quelques passages d’autres matchs mais finalement on ne sait pas exactement à quoi s’attendre. Ce que l’on sait c’est qu’ils jouent beaucoup !", assure le centre Yvan Reilhac.

Malgré tout, les hommes de "PP" Lafond savent à quoi s’attendre : "C’est une équipe qui joue énormément. Ça va être un beau match de rugby", affirme le jeune troisième ligne. Sur ce point-là, tous les Sapiacains se rejoignent. Pour faire la différence il faudra, entre autres, s’appuyer sur un pack en confiance ces dernières semaines et une défense imprenable. Le vice-capitaine de l’USM ajoute : "Je sais qu’en Pro D2 nous avons un peu plus de temps de jeu effectif qu’en Nationale. Peut-être que cela sera l’une des clés de ce match mais c’est aussi à nous de jouer sur ça et ne pas se faire prendre sur l’engouement du match et les supporters. Nous avons analysé les points forts et les points faibles. Nous allons bien sûr essayer de les prendre sur leurs points faibles. J’espère que notre stratégie marchera." Et il le faudra au risque de n’être qu’à 80 minutes de la Nationale…