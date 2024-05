Faites le test : demandez à plusieurs suiveurs de cette division Nationale s’ils sont surpris de retrouver Nice et Narbonne en finale. On prend le pari que peu de gens vous répondront que oui.

Ce samedi, du côté de Chambéry, ce sont simplement les deux meilleures équipes de troisième division qui vont s’affronter avec seulement une envie : soulever le bouclier. Directeur sportif de Bourgoin cette saison, Pascal Papé connaît bien ces deux équipes : "Est-ce surprenant de les voir là ? Il y a huit mois j’aurais répondu oui mais aujourd’hui je réponds non. Les deux équipes qui ont terminé aux deux premières places à l’issue de la phase régulière, les deux meilleures attaques… Niçois et Narbonnais méritent ce qui leur arrive. On ne peut que les féliciter."

Du jeu et encore du jeu !

Avec le CSBJ, l’ancien deuxième ligne a forcément croisé le chemin de ces deux formations ces derniers mois. Et il s’en est toujours bien sorti avec deux victoires à domicile, un nul ramené de la Côte d’Azur mais aussi un bonus défensif arraché dans l’Aude. Pas mal. Papé sait comment faire déjouer ces deux cadors de la Nationale : "Ce que je vais dire ne va surprendre personne : il faut les dominer devant. Nice et Narbonne aiment jouer au ballon alors il faut les priver des munitions ou ralentir leurs attaques. Ce sera une des clés ce week-end. Le pack qui prendra le dessus fera un grand pas vers la victoire."

Du combat, il y en aura en Savoie ce samedi, c’est certain. Néanmoins nous sommes en droit d’attendre du spectacle, surtout avec le RCN : "Lors de notre déplacement chez les Narbonnais, nous menions de vingt points avant de craquer après avoir écopé de deux cartons jaunes. J’avais été impressionné par leur faculté à jouer sans cesse. Ils sont restés ambitieux malgré la soirée cauchemardesque qu’ils étaient en train de passer. C’est une formation qui n’aime pas passer par le sol. Leur ligne arrière fait peur à tout le monde et elle pourrait faire la différence ce week-end." Peut-on s’attendre à une véritable opposition de style lors de cette finale ? "Il est vrai que nous avons là deux profils d’équipe différents. Le Stade niçois s’appuie un peu plus sur une énorme conquête mais sait aussi relancer depuis ses vingt-deux mètres. Ce serait dur de les résumer à un huit de devant, même s’ils s’en servent plus que Narbonne je trouve."

Avantage Nice ?

Ah, les pronostics avant une finale… On en connaît plusieurs qui s’y sont essayés, avant de déchanter. Comme beaucoup d’autres, cette partie s’annonce serrée. La pelouse synthétique du Chambéry Savoie Stadium pourrait bien aider les acteurs à débloquer la situation. Pascal Papé mise sur les Azuréens d’une courte tête, il s’explique : "Narbonne a laissé énormément d’énergie dans la bataille face à Carcassonne en allant jusqu’aux prolongations. Nice a pu, de son côté, un peu plus gérer face à Suresnes lors de sa demie. La fraîcheur physique va forcément compter et je pense que les Niçois ont un petit avantage à ce niveau-là."

Un argument qui s’entend mais qui ne sera pas vraiment au goût des Audois, bien motivés à l’idée d’être sacrés et de retrouver par la même occasion la deuxième division. Des attaques en feu, deux équipes en confiance, du talent à revendre : messieurs, régalez-nous.