Blessés, retours ou encore suspension, on fait un point sur les effectifs des différents clubs à l’aube de la 27ème journée de Pro D2.

Soyaux-Angoulême

Sorti du terrain très grimaçant il y a deux semaines contre Vannes, le talonneur Matu’u (ischios) a finalement pu reprendre l’entraînement rapidement et sera titulaire ce vendredi. Son retour arrive à point nommé puisque l’habituel titulaire Bidart a été victime d’une commotion lors de la victoire à Agen vendredi dernier. L’ailier Lestremau, du voyage dans le Lot-et-Garonne, est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Le pilier droit Diakité, touché au genou, a pu quitter l’infirmerie et était de retour sur les terrains cette semaine. Le deuxième ligne Kitwanga devrait le rejoindre dans les prochains jours.

Brive

Les blessés longue durée ne sont plus que quatre au CAB : le talonneur Adrien Pélissié (genou), le deuxième ligne Sitaleki Timani (genou), le troisième ligne Rahboni Warren-Vosayaco (péroné) et le centre Nico Lee (genou). Après sa commotion subie à Dax, Julien Delannoy est toujours au repos. Touché à l’épaule la semaine dernière contre Colomiers, Issam Hamel était incertain toute la semaine. Stuart Olding, blessé au mollet ces dernières semaines, est de retour.

Aurillac

Elle voit grossir ses rangs avec Christa Powell touché à une épaule, et les chevilles récalcitrantes pour Martial Rolland, Heath Backhouse et Simeli Yabaki. Autre absence, la suspension du gaucher Alexandre Plantier pour un troisième jaune reçu. La bonne nouvelle, c’est le retour de joueurs importants comme Antoine Aucagne, Cameron Dodson, Ofa Manuofetoa, Didier Tison ou encore AJ Coertzen.

Béziers

Gabin Lorre a été touché face à Valence-Romans. Blessé à un genou, il manquera le bloc entier. Sias Koen a purgé sa suspension et fera son retour pour le déplacement dans le Cantal, tout comme William Van Bost débarrassé de douleurs aux côtes. Youssef Amrouni est jugé apte, et retrouvera son ancienne formation après une vilaine fracture à la mâchoire. Le pilier droit italien Philippo Alongi connaîtra sa première feuille de match également, tandis qu’Otonuku Pauta est encore suspendu pour quelques semaines.

Dax

Le solide numéro huit néo-zélandais Sam Wasley est touché au genou (sans gravité). Il est laissé au repos, tout comme le pilier samoan David Lolohea. Les autres absents sont le fait des rotations classiques, opérées par le staff de Jeff Dubois. Seuls le centre Théo Dachary (cheville) et le talonneur Elvis Levy (genou) sont aux soins. Retour de blessures du centre Alex McHenry et du flanker Ratu Nacika. Le pilier droit Matthieu Loudet refait son apparition dans le groupe, sur le banc.

Rouen

Le gros K.-O. subi par Alex Luatua contre Provence le gardera loin des terrains pendant deux semaines au moins. Kevin Bly est toujours out à cause d’une épaule douloureuse, JC Astle est de retour, il a pu respirer une semaine et bien récupérer. Manquent toujours à l’appel, les opérés Gontineac, Bonnot, et les victimes de longues blessures Camara, Clement.

Montauban

Plus de peur que de mal pour Jérôme Bosviel. L’ouvreur souffre d’une entorse d’un gros orteil et devrait donc être de retour rapidement sur les terrains. En revanche pour Maxime Mathy les nouvelles sont moins bonnes. Le centre souffre d’une rupture des ligaments croisés d’un genou et a donc terminé sa saison.

Vannes

Non sans danger, ce déplacement dans la cuvette de Sapiac est néanmoins l’occasion pour Vannes de relancer plusieurs absents. À peine entrevu depuis la fin de la Coupe du monde, le capitaine uruguayen Vilaseca fait son retour au meilleur des moments. Absent depuis fin janvier, le 2ème ligne Bresler réintègre lui aussi le XV de départ. Après avoir tenu la barraque au centre du terrain pendant plusieurs mois, Arrate est quant à lui préservé et ne sera pas de la partie. Les Bretons pourront néanmoins compter sur le retour de Duplenne avec le numéro 15 dans le dos.

Nevers

Deux des tauliers du groupe, le flanker Hugues Bastide et le centre Alivereti Loaloa, font leur retour dans les vingt-trois pour ce match capital, après avoir manqué le déplacement à Montauban. Autre retour, celui du centre Léonard Paris, que l’on n’avait plus vu sur une feuille de match depuis mi-janvier. En deuxième ligne, les trois joueurs valides et disponibles sont sur le pont, en l’absence de Maxence Barjaud, Maka Polutele et Chris Gabriel (blessés) et de Christiaan van der Merwe (suspendu jusqu’à la 29e journée incluse).

Colomiers

Sujet à des maux de tête après le match à Brive, Pinto a été laissé au repos, bien que ses examens n’indiquent rien de particulier. Exclu en Corrèze, Nu’u attend la durée de sa suspension. Djehi (entorse des cervicales) évolue bien. Pour Tamani, victime de la même zone, des examens prévus en cette fin de semaine en diront plus. Dimcheff en revanche (cheville) voit sa fin de saison compromise. Quant à Saurs, une reprise progressive est prévue, le temps que se dissipe le gros hématome subi à la hanche à Brive. Absent depuis la première journée, Auriac pourrait effectuer son grand retour.

Valence-Romans

Pour la réception d’Agen, le staff doit toujours se passer de George Worth, touché au pied, Kévin Goze (cervicales), Brice Humbert (fracture de la cheville) et Loan Real (pectoral). Suite au déplacement à Béziers, Christopher Talakai s’est blessé au mollet, tandis que Yassine Maamry est touché à la cheville. Absent depuis début mars, Thembelani Bholi (fracture du plancher orbital) fait son retour dans le groupe.

Agen

Deux postes sont en grande souffrance au SU Agen. Celui de talonneur déjà. Mike Sosene-Fegai et Clément Martinez sont blessés et cela oblige donc Théo Sauzaret à se positionner en tant que talon remplaçant. Idem à la mêlée puisque Théo Idjellidaine et Sonatane Takulua ne sont pas aptes. Le jeune Dayral couvrira le poste. Zak Farrance, Kolinio Ramoka et Harry Sloan en ont terminé avec leur saison, blessés au genou. Malik Hamadache ne revient toujours pas de son K.-O. contre Valence-Romans en janvier. Sa saison est également terminée.

Biarritz

McClintock (rupture du ligament croisé antérieur du genou) et Morgan (ligaments d’une cheville) ont certainement terminé leur saison. Aliouat (pectoral) et Lonca (épaule) sont toujours absents. Sauveterre suit les phases de son protocole commotion et Hébert (ligament talo-fibulaire antérieur d’une cheville touché) est espéré pour la fin du bloc. Millar, opéré d’une pubalgie, Jonas (cheville) et Fariscot (cuisse) ne rejoueront pas cette saison. Petch (commotion) et Joseph (déchirure) sont indisponibles. Vergnaud est en phase de reprise. O’Callaghan s’est blessé aux quadriceps mardi. En interne, on craint une fin de saison. Les prochains examens permettront d’y voir plus clair.

Grenoble

D’une semaine à l’autre l’indice de fréquentation de l’infirmerie iséroise varie. Avant la réception d’Aurillac, le FCG avait enregistré les reprises du pilier Zack Gauthier et du centre Romain Fusier, ce dernier inscrivant même un essai face aux Cantalous. Mais lors de cette rencontre Grenoble a été touché aux ailes. Ses deux ailiers Wilfried Hulleu et Karim Qadiri ont été victimes de la même blessure à la cheville et seront absents lors des prochaines semaines.