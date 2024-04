À l'Aviva Stadium de Dublin, Jamison Gibson-Park a mis tout le monde d'accord. Le demi de mêlée du Leinster a été l'un des grands acteurs de la qualification des siens en demi-finale de Champions Cup.

Les Irlandais vont sûrement un peu loin, quand ils considèrent Jamison Gibson-Park comme l’égal d’Antoine Dupont. On ne les suivra évidemment pas au bout de leur pensée… Néanmoins, on ne poussera pas la mauvaise foi jusqu’à refuser d’admettre que Gibson-Park fut excellent sur la pelouse de l’Aviva, remportant haut la main son duel face à son compatriote Kerr-Barlow, dans un jour sans comme il en a rarement.

Particulièrement attendu après son hat-trick en quart de finale face à Leicester, « JGP » a eu le bon goût de récidiver au soutien de James Lowe mais surtout de mener parfaitement la barque de son équipe, en multipliant notamment les côtés fermés qui obligèrent les défenseurs rochelais à se poser beaucoup de questions. Le Néo-Zélandais d’origine, à l’intelligence de jeu aiguisée, a été aussi très précieux de par ses replis défensifs et la justesse de son jeu au pied, arme dont il a été le principal dépositaire sur la partie (8 utilisations).Si le titre d’homme du match est revenu à l’ouvreur Ross Byrne, fiable face aux perches et avisé dans la conduite du jeu, les 51 700 spectateurs de l’enceinte ne s’y sont pas trompés en réservant une vibrante ovation au demi de mêlée de 32 ans, plus que jamais au sommet de son art.

Au micro de TNTSports, depuis la pelouse de l’Aviva, son capitaine Caelan Doris a spontanément loué l’apport de son numéro 9 : « Jamison est incroyable, s’étonnait encore le capitaine du jour.C’est un bonheur de jouer avec lui. Il maintient un rythme si élevé, il est si imprévisible tout en restant en même temps dans le cadre stratégique de l’équipe. » Les Rochelais ne diront pas le contraire.