Les Saints ont renversé les Bulls samedi soir en quart de finale de Champions Cup. Un succès 59-22 à l’issue d’un match que Northampton a quasiment maîtrisé de A à Z. Face à une formation sud-africaine remaniée, les partenaires de Courtney Lawes ont fait parler la poudre, et validé neuf essais. En demi-finale, ils affronteront le Leinster, tombeur ce samedi du double tenant du titre rochelais.

Northampton poursuit son sans-faute

Après avoir réussi un sans-faute lors de la phase de groupes de cette Champions Cup (victoires devant Glasgow Warriors, Toulon, Bayonne et le Munster), les Saints avaient retrouvé le Munster en huitième de finale et ont su éviter l’obstacle. Se présentait alors un autre morceau de choix en quart de finale avec la venue de la formation sud-africaine des Bulls. Mais celle-ci avait été contrainte à un délicat périple, le groupe de joueurs divisé sur plusieurs avions et présentait une équipe moins solide que celle qui avait surclassé Lyon le week-end précédent.

Dans un match avec peu de temps mort, les Saints ont su rapidement s’échapper au tableau d’affichage. En effet, ils inscrivent quatre essais en 25 minutes, par Ram (11e), Lawes (16e), Sleightholme (21e) puis Mitchell (25e) et s’échappent au tableau d’affichage : 28-10. Certes, les Bulls ont entretemps répliqué par un essai en puissance d’Hanekom (14e) mais Northampton semble déjà avoir fait le plus dur face à une équipe sud-africaine privée de quelques talents et forces vives pour cette partie. Toutefois, les Bulls relancent un peu le semblant de suspense avant la pause en deux temps. D’abord sur un essai du talonneur Van der Merwe décalé sur l’aile gauche (32e) puis en contrant un temps fort de Northampton avec une interception doublée d’une remontée de 80 mètres par de Klerk, pour un essai ramenant les Bulls à six longueurs des Saints (28-22, score à la mi-temps).

Développement à venir…