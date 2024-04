Ce mardi, Montpellier a officialisé le retour de Mohamed Haouas (29 ans) pour la saison prochaine. Dans le communiqué du club héraultais, il est précisé que le pilier droit international (16 sélections) s’est engagé pour une saison, "conditionnée par un comportement exemplaire."

"Le Montpellier Hérault Rugby accorde une seconde chance à Mohamed Haouas" : voici le titre du communiqué du MHR, publié ce mardi sur le site du club. Actuellement sous les couleurs du Biarritz olympique en Pro D2, le pilier droit va donc retrouver Montpellier la saison prochaine. Il s’est engagé pour une saison. "Malgré les erreurs passées de Mohamed, le président Mohed Altrad a décidé de lui offrir une seconde chance, soulignant ainsi l’engagement du club envers l’inclusion sociale et la réhabilitation", précise-t-on du côté des Cistes.

Pour rappel, Haouas avait quitté Montpellier pour Clermont lors de la dernière intersaison. Condamné à un an de prison ferme pour violences conjugales en mai 2023 (sans mandat de dépôt), mais aussi à 18 mois, dont neuf fermes, pour violences aggravées pour des faits datant de 2014, le droitier n’a finalement jamais porté le maillot de l’ASM et a rebondi au BO en deuxième division. Il a pris part à 22 rencontres, dont 17 en tant que titulaire avec la formation basque.

Une collaboration à venir avec le Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales

Toujours dans son communiqué, le club champion de France en 2022 précise que ce contrat d’une saison signé est "conditionné par un comportement exemplaire". De plus, il est précisé quelques lignes plus tard que le MHR soutiendra le joueur en dehors des terrains, "en collaborant avec le Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA Sud Occitanie)."

Mohamed Haouas a lui aussi pris la parole : "Je tiens à remercier le MHR et le président Mohed Altrad de m’avoir tendu la main et de m’offrir une nouvelle chance là où beaucoup m’ont tourné le dos. Ce club, je lui dois énormément et aujourd’hui, je me sens prêt à lui rendre tout ce qu’il m’a donné. J’ai déjà entrepris des démarches, avec l’aide du club, auprès d’une association montpelliéraine qui va m’aider à travailler sur moi-même et sur les gestes que j’ai pu faire et que je regrette. Je suis reconnaissant de cette opportunité et je donnerai tout, sur le terrain et en dehors, pour donner raison à ceux qui m’ont fait confiance au moment où j’en avais le plus besoin."