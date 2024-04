C’est le match le plus attendu de ces quarts de finale. La Rochelle se déplace sur la pelouse du Leinster avec l’espoir de rejoindre le dernier carré. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder cette rencontre ? On vous dit tout !

La Rochelle aura fort à faire pour poursuivre sa série de trois victoires face au Leinster en phase finale de Coupe des Champions. De son côté, le Leinster veut lui chasser ses démons du passé et enfin défaire les Maritimes. À quelle heure regarder le match entre le Leinster et la Rochelle ? Alors pas d’excuses pour les passionnés du ballon ovale, il ne faudra louper cette rencontre sous aucun prétexte. Pour ça il faudra se tenir prêt à 18h30 devant la télévision. Sur quelle chaîne regarder le match entre le Leinster et la Rochelle ? Pour ne pas manquer ce quart de finale tant attendu, il faudra donc être devant la télévision à 18h30 et mettre Bein Sport 1, le match n’étant pas diffusé sur France Télévisions.