Après leur victoire contre Colomiers (35-23), les Brivistes restent en course pour décrocher une qualification. Face à un concurrent direct, les coéquipiers de Saïd Hirèche ont su faire preuve de beaucoup de solidarité se retrouvant pendant plusieurs minutes à douze contre quinze après avoir concédé trois cartons jaunes. Le troisième ligne évoque les ressources de ce groupe corrézien.

Le public attendait une réaction d’orgueil après la défaite à Dax (27-10)...

Elle est venue. Tout le groupe voulait se racheter après la prestation livrée à Dax, où on a failli collectivement. On se devait quelque chose par rapport à nous-mêmes mais aussi au public, et on a répondu présent donc c’est positif. Et ce, même si on ne s’est pas rendu le match facile en se retrouvant à douze sur le terrain à un moment. L’équipe a montré beaucoup de caractère, de solidarité et d’intelligence aussi.

Comment vous êtes-vous adaptés à douze contre quinze ?

Avec trois joueurs de moins, on s’est accrochés en gérant bien ces temps faibles. Quand les Columérins ont cherché à contre-attaquer après nos jeux au pied, nous avons concédé du terrain mais la ligne défensive a été recréée rapidement. Même si des fois des piliers se retrouvaient en position de centre, nous n’avons pas craqué. Et après, quand tout le monde est revenu sur le terrain, la donne a changé. Il y a eu un regain d’énergie. Nous avons pu remettre la main sur le ballon. Les entraîneurs en ont également profité pour faire des changements et amener du sang frais, remplacer des joueurs qui s’étaient donnés en première mi-temps et en infériorité numérique pour ne pas encaisser de points. Quand les remplaçants sont entrés, il fallait amener beaucoup d’énergie, de positif. Notre mission était de faire basculer le match.

Quel était le message dans le vestiaire à la pause alors que vous êtes mené (19-20) et que vous venez de prendre trois cartons jaunes coup sur coup ?

Du bord du terrain, nous cherchions surtout à savoir comment parler dans le vestiaire pour donner quelques conseils afin de gérer un peu le temps, de gagner quelques secondes. Nous avons usé d’intelligence, mais aussi de filouterie. Il en faut car ça fait partie de l’expérience que tu acquiers pour les jeunes comme pour les plus vieux. Les entraîneurs ont été très sereins et froids et les consignes ont été précises. Ça a été bénéfique puisque tous les joueurs ont pu les appliquer. Tout le monde était à l’écoute et réceptif, alors que ce n’est pas forcément facile quand il y a de la fatigue, que nous sommes dans le rouge.

Pour se qualifier, il fallait dépasser trois équipes avant le coup d’envoi. En voilà déjà une…

Nous allons y aller étape par étape. On s’est dit qu’il nous restait cinq finales à jouer, on en a gagné une. Il en reste quatre, et j’espère une de plus et d’autres derrière… Brive n’est pas mort, et on va tout faire pour rester en course pour la qualification. J’espère qu’on rééditera de telles performances en termes de solidarité et d’intelligence de jeu.

Alors que vous étiez l’équipe la plus disciplinée de Pro D2, vous avez commis dix-sept fautes, dont douze en première mi-temps. Comment l’expliquez-vous ?

Si nous avons commis beaucoup de fautes, c’est que nous avons mis beaucoup d’engagement. Quand nous en mettons trop, nous manquons parfois d’un peu de maîtrise. C’est ce que nous allons travailler cette semaine pour ne pas rééditer les mêmes erreurs à Angoulême car c’est une équipe qui maîtrise très bien les règles dans les rucks et les jeux au pied. Alexandre Ruiz les fait très bien travailler et progresser.

La semaine a été particulière pour les trois-quarts avec les départs des entraîneurs Bruce Reihana et Régis Lespinas. Comment cela s’est-il passé à l’entraînement et lors du match ?

Tous les trois-quarts ont été investis. La parole est revenue aux joueurs expérimentés comme « Stu' » (Stuart Olding) et « Toto » (Thomas Laranjeira) en écoutant tout le monde. Ils ont été calmes, sereins et précis dans leurs conseils et leurs apports techniques. Ça prouve bien que le groupe a envie d’aller le plus loin. C’est important d’être tous dans le même bateau et surtout d’aller dans la même direction.

On a senti que le public avait joué un rôle important dans ce début de deuxième mi-temps en infériorité numérique. L’avez-vous ressenti ?

Je pense que nous leur avons donné ce qu’il attendait de nous : de la combativité, de l’engagement, de la force. Les supporters nous ont aidés dans ces moments faibles. Ça ressemble à ce que j’ai connu plusieurs fois ici. Quand nous leur donnons le minimum syndical, ils sont derrière nous. À Dax, nous n’avons pas été bons, ils ont été durs à juste titre. Face à Colomiers, on y a été à 100 % et ils nous ont suivis et poussés. Ça a joué un grand rôle.

Avec Marcel Van der Merwe, vous avez décidé de rajouter une séance d’entraînement dimanche. Pourquoi ?

On a rajouté une séance d’entraînement même si certains n’étaient pas forcément contents. Quand nous avons nos week-ends, la remise en route est parfois difficile pour les vieux comme pour les jeunes. Il nous reste minimum un mois de compétition et il faut mettre toutes les chances de notre côté pour aller le plus loin. Ce ne sera peut-être pas un entraînement à haute intensité mais l’équipe doit être bien en place avant d’aller à Angoulême, la tête et les corps frais.