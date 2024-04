En ouverture de la 26e journée, au stade Amédée-Domenech, le CA Brive escomptait retrouver la victoire devant Colomiers Rugby. À l’issue d’un match prolifique en rebondissements, les Corréziens se montrent les plus solides et l’emportent 35-23, signant 4 essais contre 2 pour les visiteurs. Avant la suite des matchs ce vendredi, Brive se replace à la 7e place et peut toujours lorgner vers le top 6 en cette fin de saison.

Un chassé-croisé en première période, un tournant après la sirène du premier acte, un bras de fer sur l’entame de la deuxième et finalement un Brive qui se détache en force dans la dernière ligne droite du match. Voilà comment on peut résumer en quelques mots le match d’ouverture de la 26e journée de Pro D2 qui s’est joué ce jeudi soir.

Brive a su faire le dos rond

Les Brivistes sont sûrement allés chercher leur victoire en début de deuxième période, en devant lutter pendant quelques minutes à 12 contre 14 puis 15 Columérins. Pendant cette infériorité numérique, les joueurs de Pierre-Henry Broncan ont géré parfaitement. Le chrono et le jeu, mais aussi le tableau d’affichage (19-20) puisqu’il n’a pas évolué malgré le net avantage numérique en faveur de leurs adversaires sur cette période.

Auparavant ? Le chassé-croisé avait d’abord été très rythmé. L’ailier briviste Mathis Ferté montre la voie à suivre très vite (5-0, 4e) mais son alter-égo Rodrigo Marta l’imite dans la foulée (5-7, 7e). Quand Brett Herron donne sur pénalité cinq unités d’avance à Colomiers, Ross Moriarty enfonce la défense adverse pour remettre Brive devant (12-10, 19e). Le CAB domine alors dans le jeu au sol, réussissant à gratter des ballons et à contre-rucker. Mais aussi dans le secteur des ballons portés, qui pousse Colomiers à la faute. Ce qui permet d’ailleurs au CAB d’inscrire un essai de pénalité et de créer un petit écart au tableau d’affichage (19-13, 34e). Juste avant la pause, les locaux perdent un peu le fil. Après la sirène, ils perdent en trois minutes Léo Carbonneau, Ross Moriarty et Arthur Bonneval qui écopent tous de cartons jaunes tandis que Colomiers bénéficie d’un essai de pénalité pour un en-avant volontaire du dernier nommé. À la pause, les deux équipes sont donc au coude à coude (19-20). Et Brive doit serrer les rangs avec cette infériorité numérique à gérer. Ce que les partenaires de Matthieu Voisin réalisent donc parfaitement…

Le CAB reste dans la course

Surtout que la situation s’inverse avec un carton rouge à l’encontre de Ray Nu’u pour un plaquage illicite (épaule contre tête, sans circonstance atténuante) sur Sam Johnson (55e). En supériorité numérique, les Brivistes étouffent leurs adversaires. Le pied de Tom Raffy sur pénalités (56e, 64e, 67e), les appuis de Mathis Ferté et la combativité des Corréziens permettent de faire la course en tête. Avec en plus un essai de Taniela Sadrugu pour boucler l’affaire en fin de partie (35-23, 76e). Avec ce succès, Brive reste dans la course et se situe désormais au 7e rang du classement avant la suite de la 26e journée ce vendredi. Colomiers est 8e, à deux unités du CAB. Pour les deux équipes, il faudra compiler les bons résultats sur la fin de saison pour s’inviter en phase finale. La semaine prochaine, Brive évoluera sur la pelouse de Soyaux-Angoulême. De son côté, Colomiers enchaînera un nouveau déplacement : à Nevers. Pour un nouveau choc entre prétendants à une jolie fin de printemps animée de matchs couperets.