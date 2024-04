Mauvaise nouvelle en première ligne avec le forfait de Jefferson Poirot en raison d’une blessure aux cervicales. Il doit passer des examens complémentaires pour connaître la gravité de sa blessure. De son côté, Damian Penaud est très incertain en raison d’une béquille au niveau d’une cuisse qui ne lui a pas permis de s’entraîner en début de semaine. En revanche, le pilier Ugo Boniface, touché la semaine dernière à un ischio-jambier, a pu s’entraîner normalement et peut postuler pour ce quart de finale. C’est aussi le cas de Batien Vergnes-Taillefer qui devrait faire son retour à la compétition.

Aucun retour de blessure n’est attendu du côté maritime. Georges-Henri Colombe, victime d’un coup sur le genou droit face à Oyonnax, ne reviendra pas avant la fin du mois. Le pilier droit est à l’infirmerie aux côtés de deux autres première ligne internationaux, Reda Wardi et Pierre Bourgarit. Le gaucher Thierry Paiva, absent depuis six mois (tendon rotulien du genou gauche), se rapproche quant à lui d’un retour.

Victime d’une grosse contusion au niveau de la crête iliaque le 24 mars, Thomas Ramos a repris l’entraînement et il est de nouveau apte. Sorti contre le Racing 92, Pierre-Louis Barassi a passé des examens qui ont révélé une fracture du cartilage costal . Il sera absent au moins trois semaines et un point sera ensuite effectué pour savoir si son indisponibilité doit être prolongée. Arthur Retière, qui avait été touché à une cheville la semaine passée, a retrouvé le groupe et postule. Théo Ntamack, qui souffre d’une petite contusion à la crête iliaque, était géré aux soins. Anthony Jelonch (genou), Nepo Laulala (tendon d’Achille), Alban Placines (genou), Ange Capuozzo (doigt), Setareki Bituniyata (cheville) et Maxime Duprat (cheville) sont indisponibles.