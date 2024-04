L’Union Bordeaux-Bègles ne pourra pas compter sur son pilier Jefferson Poirot en quart de finale de Champions Cup face aux Harlequins. En revanche, Matthieu Jalibert, absent face aux Saracens, devrait tenir sa place. De son côté, Damian Penaud est très incertain.

Titulaire face aux Saracens en huitième de finale, Jefferson Poirot avait disputé cinquante minutes avant de céder sa place à Lekso Kaulashvili. L’ancien international français ne semblait pas souffrir. Pourtant, il ne sera pas sur la pelouse ce samedi à Chaban-Delmas face aux Harlequins, en raison de douleurs aux cervicales. Il va devoir passer des examens complémentaires pour évaluer la durée son absence. Poirot absent, le staff de l’UBB pourra, en revanche, compter sur le retour d’Ugo Boniface qui n’avait pas pu postuler face aux Saracens en raison d’une douleur à un ischio-jambier. Il devrait donc figurer dans le groupe girondin aux côtés de Lekso Kaulashvili.

Vergnes-Taillefer pressenti

Un autre retour devrait avoir lieu. En troisième ligne, Bastien Vergnes-Taillefer (épaule) était à l’infirmerie depuis le 9 mars et le déplacement à Montpellier. Alors que son retour était espéré pour disputer le huitième finale, il a finalement dû patienter une semaine de plus mais il peut maintenant postuler. Ce sera aussi le cas de Matthieu Jalibert, absent face aux Saracens. L’ouvreur international (genou) s’est entraîné normalement en ce début de semaine et devrait donc porter le numéro dix face aux Harlequins, sauf surprise de dernière minute lors de la mise en place vendredi.

Penaud ne s’est pas entraîné

Une journée qui sera capitale pour lever les doutes autour de Damian Penaud. L’ailier international n’a pas pu s’entraîner en ce début de semaine, en raison d’une béquille à une cuisse. Le staff technique de l’UBB va suivre avec attention l’évolution de la blessure dans les prochaines heures, en espérant pouvoir enfin aligner sa "patrouille de France" au complet. Yanncik Bru n’a réussi à titulariser ses internationaux que quatre fois ensemble depuis le début de la saison, et seulement trois fois avec Romain Buros à l’arrière.