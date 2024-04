Anthime Hemery a posé ses valises à Clermont en début de semaine et espère bien finir la saison avec l’ASM. L’ancien troisième ligne du Racing 92 compte d’ailleurs s’inspirer des féroces Lavanini et Kremer.

Anthime, racontez-nous vos premiers pas à Clermont…

Je suis super heureux d’intégrer cette équipe, j’ai assisté à mon premier match en tribunes contre les Cheetahs et c’était incroyable. J’ai très hâte d’être sur le terrain pour profiter de la belle ambiance du Michelin.

Cette venue anticipée à l’ASM est-elle une bonne surprise au vu de votre faible temps de jeu avec le Racing ?

Exactement, le but était de me donner un nouvel horizon pour la fin de saison, d’abord, tout en anticipant les trois suivantes à Clermont. Je vais mieux comprendre le plan de jeu dans les prochaines semaines et j’espère être performant très vite.

Vous arrivez officiellement en tant que joker médical de Pierre Fouyssac, peut-on ambitionner que vous puissiez jouer au centre ?

Certainement pas, je laisse ce poste aux joueurs qui courent vite (rires) !

Vous êtes capable de jouer deuxième et troisième ligne, avez-vous des préférences de poste malgré tout ?

Du numéro 4 au 8, j’aime le combat donc je n’ai pas de préférence, tant que je joue je suis content ! L’ASM a toujours eu la réputation d’avoir un paquet d’avants très fort, qui tape fort et une conquête performante. J’ai fait mon premier match professionnel au stade Marcel-Michelin, c’était marquant, et de revenir ici c’est juste incroyable. La région a l’air très jolie également donc pour toutes ces raisons, je pense que je suis bien tombé à Clermont. Quand on est à côté de Marcos Kremer ou Tomas Lavanini… Ils sont partout dans le combat, ce sont de vrais guerriers. Je n’ai pas le même profil qu’eux, mais en termes de mentalité je veux m’en inspirer.

Anthime Hemery va être libéré par le Racing 92 et rejoindra Clermont dès ce lundi. Le troisième ligne français arrive en Auvergne en tant que joker médical de Pierre Fouyssac, qui en a fini avec sa saison.https://t.co/tZ1VNO0f9h — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 6, 2024

Vos entraîneurs vont prendre le temps de vous intégrer, mais avez-vous envie de les faire mentir ?

Bien sûr ! Je n’ai pas beaucoup joué au Racing mais il faudra que j’apprenne tous les systèmes de l’ASM pour être performant. J’ai énormément de choses à apprendre, j’ai l’impression d’être à l’école finalement !

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre Clermont ?

Il y a une ferveur et une histoire incroyables, toutes les équipes ont hâte de venir au Michelin parce que l’ambiance est unique. Je suis ravi d’avoir fait ce choix, l’avenir était un peu bouché au Racing et je devais rebondir. Christophe Urios m’a dit que j’étais un profil qui lui plaisait, maintenant je ne dois pas le décevoir pour valider ce qu’il attend de moi.

Vous arrivez au sein d’une troisième ligne pléthorique à l’ASM. Est-ce un grand défi pour vous ?

C’est le cas oui, il n’y a rien de mieux qu’une forte concurrence pour progresser. Je devrais travailler fort pour prétendre à faire beaucoup de feuilles de match. Le dernier match d’Alexandre Fischer, notamment dans le jeu au sol, est particulièrement inspirant !