Anthime Hemery va être libéré par le Racing 92 et rejoindra Clermont dès ce lundi. Le troisième ligne français (23 ans) devait initialement rejoindre le club auvergnat à l’issue de la saison.

Anthime Hemery sera Clermontois dès la semaine prochaine. Selon nos informations, le troisième ligne du Racing 92 va être libéré par le club francilien et rejoindra l’ASM dès ce lundi. Alors qu’il s’était engagé pour la saison prochaine, Hemery pourra donc arriver bien en avance en Auvergne et s’intégrer au mieux dans sa nouvelle équipe. Il va en effet être le joker médical de Pierre Fouyssac, sérieusement blessé aux cervicales. Sur les réseaux sociaux, le centre clermontois a annoncé s'être fait opérer et en a terminé avec sa saison.

Un profil Jiff au milieu d'une troisième ligne XXL

Cette saison, Anthime Hemery n’a joué que huit matchs avec les Ciel et Blanc dont aucun en tant que titulaire. À vingt-trois ans, l’habituel numéro 8 français a donc l’ambition de se relancer au sein d’une troisième ligne XXL. Le futur ex-francilien devra notamment gagner du temps au sein d’une concurrence féroce, marquée par les profils de Peceli Yato, Marcos Kremer et consorts. Ce samedi, Clermont défie les Toyota Cheetahs (13:30) en huitième de finale de Challenge Cup alors que le Racing se déplace à Toulouse dimanche (16 heures) en Champions Cup.