Anthime Hemery quittera le Racing 92 à l'issue de la saison pour rejoindre Clermont. Selon nos informations, le jeune troisième ligne francilien (22 ans) est tombé d'accord avec l'ASM.

Clermont poursuit son recrutement. Selon nos informations, Anthime Hemery va rejoindre l'ASM dès la saison prochaine et renforcer, à nouveau, le paquet d'avants auvergnats. Le jeune troisième ligne du Racing 92 (22 ans) arrive en fin de contrat en juin 2024 et ne sera donc pas conservé par Stuart Lancaster. Très utilisé la saison passée au poste de numéro 8 (18 matchs dont 10 titularisations), Hemery n'a joué que deux rencontres depuis l'arrivée de l'entraîneur anglais (face à Perpignan et le Stade français).

L'arrivée d'Hemery la saison prochaine s'inscrit parfaitement dans la stratégie du club en termes de JIFF. À la peine depuis le début de saison, Clermont se doit de recruter un maximum de joueurs issus de la formation française pour rectifier le tir et ne pas être en danger (chaque club du Top 14 doit terminer la saison avec une moyenne d'au moins 16 JIFF utilisés par match). Anthime Hemery sera donc la sixième recrue avec ce statut puisque l'ASM a déjà bouclé les arrivées d'Oskar Rixen (Brive), Thomas Ceyte (Bayonne), Sacha Lotrian (Perpignan), Barnabé Massa et Régis Montagne (Grenoble).

Michael Ala'alatoa portera également les couleurs de Clermont la saison prochaine. Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

Ala'alatoa confirme sa venue

Pour rappel, Michael Ala'alatoa s'est lui aussi engagé avec le club jaune et bleu à partir de la saison prochaine. Le pilier samoan du Leinster a même déclaré au média irlandais RTÉ que son avenir allait s'inscrire en Auvergne. "Je me suis engagé pour Clermont. C'est une opportunité qui s'est présentée ces derniers mois et les sentiments sont mitigés parce que j'aime être ici (au Leinster), j'aime cette équipe, mais l'opportunité de jouer en France était attrayante et je devais l'envisager, et c'est une opportunité que j'attends cette année avec impatience. Je ne suis plus jeune et j'ai dû penser à ma famille et donner la priorité à ma famille et plus vous êtes loin de chez moi aussi" expliquait le Samoan.

Après avoir maximisé son paquet d'avants, Clermont cherche toujours un numéro 10. Après avoir ciblé Léo Berdeu et Antoine Gibert en début de saison, l'ASM a jeté son dévolu sur Louis Carbonel, comme nous vous l'annoncions il y a quelques semaines. Mais la porte de Montpellier est pour l'instant bloquée.