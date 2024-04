Le VRDR a annoncé ce mercredi 10 avril un projet de nouveau stade qui devrait voir le jour en 2028. L’objectif est de voir le club monter en Top 14 d’ici 2029. Le stade Georges-Pompidou va lui connaître des travaux pour accompagner le club jusqu’à la livraison de la nouvelle enceinte.

Actuellement 12e de Pro D2, Valence Romans souhaite voir plus grand. Le maire de la ville Nicolas Daragon et les dirigeants du club ont annoncé ce mercredi 10 avril leur collaboration avec le PDG du groupe Koesio, Pieric Brenier, pour la construction d’un nouveau stade à Rovaltain.

L’enceinte, très moderne, qui devrait être appelée "Koesio Stadium", sera constituée de 7 000 places et pourra même accueillir 10 000 spectateurs avec la création d’une quatrième tribune. Le stade est vu comme un grand moyen de développement pour la ville, puisqu’il sera multi-usage en accueillant également des évènements culturels et autres sports.

Côté budget, Valence Romans sort le grand jeu. 44 millions d’euros pour l’entièreté des travaux, dont 32 millions financés par Pieric Brenier. Ce dernier s’est félicité de l’annonce de ce projet : "Avec ce nouvel équipement et la mobilisation des entreprises et partenaires, avec l’accompagnement des collectivités locales et grâce au talent des joueurs, je suis sûr que le VRDR peut atteindre le Top 14."

Valence Romans ne jouera plus au Stade Georges-Pompidou en 2028 Icon Sport - Romain Biard

Ce nouveau stade est donc, pour le VRDR, un des piliers majeurs d’un projet de développement. Le début des travaux est prévu pour 2026 et l’enceinte devrait voir le jour deux années plus tard.

En attendant, le stade Georges-Pompidou, où Valence Romans évolue depuis la saison 2019-2020 et son accession à la Pro D2, va connaître plusieurs aménagements, dont une rénovation de sa tribune et l’agrandissement des espaces réceptifs. Un budget de 10 millions d’euros va être débloqué par la ville. Le stade, inauguré en 1973, va donc connaître un coup de neuf et devra accompagner Valence Romans jusqu’à la livraison du Koesio Stadium.