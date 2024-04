C'est une icône qui s'apprête à quitter les terrains, et cette fois pour de bon. Joy Neville, ancienne internationale irlandaise et arbitre depuis 2017, officiera pour la dernière fois ce dimanche, lors du France - Italie du 6 Nations féminin. Elle va occuper un poste à responsabilité au sein de World Rugby.

Cette figure du rugby international s'apprête à prendre sa retraite. Du moins, des terrains. Joy Neville, arbitre internationale, va officier une 27e et dernière rencontre, ce dimanche. Ce sera à Paris, pour le France - Italie comptant pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations féminin. L'Irlandaise aura accumulé donc 27 matchs en tant qu'officielle (dont deux masculins) et 20 autres en tant qu'arbitre vidéo. Son sommet de l'arbitrage intervient assez tôt, en 2017, avec la finale de la Coupe du monde 2017 entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Belfast. La même année, elle reçoit le prix de l'arbitre World Rugby. A son actif : deux Coupes du monde et six Tournois des 6 Nations féminin.

"J'ai toujours ressenti une profonde gratitude, gardant les pieds sur terre et appréciant chaque opportunité que la vie m'a offerte, a-t-elle témoigné. Après avoir mis un terme à ma carrière de joueuse, je pensais perdre ce sentiment de camaraderie et d'appartenance à une équipe, mais j'ai rapidement compris que le rugby est une famille extraordinaire."

Un futur rôle de formation des arbitres

Avant cette expérience d'arbitre, commencée au niveau international en 2016, Joy Neville était numéro 8 de l'équipe d'Irlande. Elle a disputé 70 tests matchs entre 2003 et 2013, remportant le Tournoi lors de sa dernière année, et participant aux Mondiaux 2006 et 2010. "J'ai accumulé tellement de souvenirs, que ce soit en tant que joueuse ou en tant qu'arbitre. Je ne crois pas avoir pris le temps de vraiment réfléchir à toutes ces expériences que j'ai eues. J'ai vraiment hâte de prendre un moment pour respirer et savourer pleinement ces instants."

Joy Neville, arbitre centrale du match Angleterre - France de la Coupe du monde 2022. Dave Lintott / Icon Sport

Première arbitre femme à officier dans une grande compétition masculine (l'Autumn Nations Cup 2020) ou encore dans une Coupe du monde masculine (5 rencontres en tant que TMO en 2023 en France), elle laisse une empreinte telle que le président de World Rugby Bill Beaumont y est allé de son hommage : "Au nom de la communauté rugbystique mondiale, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Joy pour sa remarquable carrière en tant qu'officielle de match international. Sa polyvalence exceptionnelle, ayant joué, arbitré et occupé divers rôles tels que l'arbitrage vidéo lors d'une Coupe du monde, fait d'elle l'une des personnalités les plus éminentes de notre sport. J'espère sincèrement qu'elle pourra profiter pleinement de son dernier match en compagnie de sa famille."

Joy Neville va en effet devenir entraîneur en chef des officiels de match du XV féminin élite, avec World Rugby. "En tant que pionnnière qui ouvre la voie pour les futurs arbitres hommes et femmes, nous sommes heureux, poursuit Bill Beaumont, que Joy puisse continuer à partager son expérience, sa passion et son expertise en aidant nos officiels de match internationaux à atteindre leur plein potentiel en tant qu'entraîneure principale des officielles de match dans le XV d'élite de World Rugby."