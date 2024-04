L’adage est connu, on ne cesse de le répéter mais les lignes arrières ne pourraient briller sans un paquet d’avants dominant. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le pack de Bordeaux est performant cette saison en Champions Cup. Avec 92 % de ballons gagnés sur ses propres touches, l’UBB est première dans la catégorie. Quatrième dans celle des mêlées remportées sur ses introductions (97 %). De quoi bien lancer les 3/4 et faire briller Bielle-Biarrey et consorts.