Le demi d’ouverture de l’Union Bordeaux-Bègles a permis à son équipe de concrétiser sa domination en inscrivant les deux premiers essais de la rencontre. Mateo Garcia a ensuite fait briller ses partenaires. Une mission où l’ouvreur des Saracens, Alex Goode, a complètement failli.

Les Tops

Yoram Moefana

Le numéro douze international de l’UBB a livré un grand combat sur la ligne de front. Il a toujours su bonifier les ballons qu’il a eu à jouer en gagnant la ligne d’avantage. Yoram Moefana a été excellent, mobilisant souvent deux défenseurs sur ses interventions tranchantes. Il a aussi été conquérant défensivement puisqu’il est le trois-quart qui a le plus plaqué sans connaître de déchet dans cet exercice. Mieux, il a réussi quelques plaquages offensifs qui ont perturbé les Saracens.

Maxime Lamothe

Le talonneur bordelais n’était pas venu pour rigoler. Quel débauche d’énergie pour livrer une guerre au sol dantesque. Il n’est pas étranger aux nombreuses fautes au sol anglaises notamment en première période, arrivant à mettre les mains sur des ballons qui semblaient pourtant inatteignables. Il a été un poison pour les Sarcens.

Maxime Lamothe était partout face aux Saracens. Icon Sport - Anthony Dibon

Mateo Garcia

L’ouvreur de l’UBB, remplaçant attitré du grand absent Matthieu Jalibert, a su se hisser au niveau de l’événement. Opportuniste après deux actions de classe de Romain Buros et Tevita Tatafu, il a tout d’abord inscrit les deux premiers essais de la rencontre alors que l’UBB était déjà venu cinq fois dans l’en-but adverse sans marquer. Il a ensuite parfaitement imprimé le rythme de la rencontre, en étant décisif sur deux nouveaux essais inscrits par Nicolas Depoortere et le deuxième de Louis Bielle-Biarrey, et surtout son long jeu au pied a été précieux.

Les flops

Maro Itoje

L’emblématique deuxième ligne des Saracens et du XV de la Rose n’était pas dans un grand jour. Cela avait déjà été le cas lors du match de poule remporté par l’UBB. Il a commis une faute évitable (en-avant volontaire) en fin de première période qui lui a valu un carton jaune, ce qui a permis aux Bordelais d’inscrire le premier essai de la rencontre pendant leur supériorité numérique.

L'Union Bordeaux-Bègles a largement surclassé les Saracens, notamment lors du second acte. En l'absence de Matthieu Jalibert, le jeune Matéo Garcia a été élu homme du match après un doublé inscrit et un match plein !



Le résumé > https://t.co/RZRzUzGBuH pic.twitter.com/rgQ5B0SgeO — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 6, 2024

Alex Goode

Comme Mateo Garcia, il devait remplacer l’habituel et emblématique titulaire au poste chez les Saracens. Il n’a pas connu la même réussite que le jeune girondin. Alex Goode n’a pas réussi à se défaire de la pression adverse, parant souvent au plus pressé et donc en enchaînant les petites erreurs techniques et les passes hasardeuses. Il est d’ailleurs à l’origine du premier essai de Louis Bielle-Biarrey.