Information Midi Olympique - Le jeune ouvreur de Blagnac Ugo Seunes, sans club depuis le dépôt de bilan de Blagnac, va rebondir la saison prochaine à Aurillac.

Il ne sera pas resté trop longtemps à la dérive après les déboires blagnacais qui ont déposé le bilan en début d'année alors qu'ils évoluaient au sein du championnat de Nationale. Selon nos informations, le jeune ouvreur Ugo Seunes, 23 ans, devrait être Aurillacois la saison prochaine. Le demi d'ouverture passé par Agen dans ses jeunes années puis façonné à Blagnac où il était devenu un cadre de l'équipe, rejoindra le club cantalou à compter de juillet 2024 et ce pour les deux prochaines saisons.

Ugo Seunes devrait donc selon toute vraisemblance découvrir le Pro D2 la saison prochaine car il faudrait désormais un sacré retournement de situation pour que les Aurillacois perdent leur place au sein de l'antichambre de l'élite. Bien installé dans le ventre mou de la compétition, ils comptent 11 points d'avance sur la zone rouge et Montauban, actuel barragiste et 10 points de retard sur Nevers, le sixième du classement et actuel premier qualifiable.