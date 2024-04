Pro D2- Biarritz s’impose avec le bonus contre Aurillac

Pro D2. Biarritz, en difficulté cette saison, recevait Aurillac ce soir pour le compte de la 25ème journée. Le BO a remporté une victoire précieuse avec bonus offensif, un résultat crucial dans sa lutte pour le maintien en Pro D2. Aurillac, quant à lui, peut nourrir des regrets après un début de deuxième mi-temps calamiteux qui lui a coûté le point du bonus défensif. Score final : 29-18 pour Biarritz face à Aurillac.

Le Biarritz Olympique a renoué avec la victoire ce soir face à Aurillac lors de la 25ème journée de Pro D2. Devant un public clairsemé à Aguiléra, les hommes de Simon Mannix ont dominé la rencontre et se sont imposés avec le bonus offensif (29-18). Un bon résultat dans la lutte du BO pour le maintien puisque le club basque en profite pour grimper d’une place au détriment d’Angoulême et prendre 8 points d’avance sur Montauban, actuellement barragiste. Aurillac a pourtant fait bonne impression durant 40 minutes avant que Biarritz ne prenne le dessus grâce à sa puissance et son envie au retour des vestiaires.

Searle a laissé Aurillac à portée de Biarritz

Aurillac avait pourtant rapidement pris les devants au score sur un essai de Delarue. Un jeu au pied de Van Resburg le long de la ligne de touche lobait Cordin pour atterrir dans les mains du demi de mêlée d’Aurillac parfaitement placé à la 9ème minute de jeu, 7 à 0 pour les visiteurs. Mais les Biarrots réagissaient instantanément derrière une pénalité à 5 mètres de la ligne jouée à la main. Francoz était servi dans le bon tempo pour percer la défense aurillacoise, 7 à 7 au quart d’heure de jeu. Aurillac repartait alors à l’offensive durant 8 bonnes minutes où Cordin dû aplatir à deux reprises dans son propre en-but. Neisen validait toutefois le travail de ses avants avec une pénalité pour reprendre la tête.

Une pénalité jouée astucieusement par Pages permettait à Biarritz de remonter tout le terrain en deux passes. Le BO temporisait ensuite son offensive avec justesse. Augry réalisait une superbe passe après-contact dans le côté fermé pour Fariscot qui inscrivait cet essai en coin à la 25ème (12-10). Le BO accélérait après une nouvelle pénalité de Neisen et Barry, tout juste entré à la place de Jonas aplatissait après une percée de Searle dans les 22m d’Aurillac. 17-13 à la mi-temps pour le BO qui laissait échapper deux transformations dans cet acte par l’intermédiaire de Searle.

Aurillac absent des débats après la mi-temps

Au retour des vestiaires, Biarritz affichait un visage conquérant. Après une longue séquence offensive, Matiu réalisait un superbe cadrage-débordement pour inscrire le premier essai de cette seconde mi-temps à la 49'. Searle était enfin en réussite pour porter le score à 24 à 13. Barry s’offrait un doublé trois minutes plus tard. Il profitait d’une brèche dans la défense aurillacoise suite à une splendide chistera de Soury. 29 à 13 pour Biarritz qui s’envolait.

Une fin de match hachée par les fautes

Les nombreux changements ont alors plombé le rythme du match. L’arbitre M.Beaune était alors mis à contribution face à de nombreux en-avant et des fautes dans les rucks. Aurillac s’offrait un espoir de bonus défensif à la 63'. Servi en bout de ligne sur la droite du terrain par Shvangiradze, Bevia tapait un jeu au pied rasant. Il déposa Martin à la course pour aplatir en coin. Bastard était derrière en échec, 29 à 18 pour le BO. Le dernier quart d’heure fut une litanie de fautes des deux côtés ce qui permit à Biarritz de remporter un succès mérité grâce à un quart d’heure de haute volée après la pause.