Dominés par de valeureux Angoumoisins en deuxième période, les joueurs de Vannes repartent d’Angoulême avec le nul (22-22) lors de la 25e journée de Pro D2. Au classement, les Bretons cèdent leur fauteuil de leader à Provence Rugby. Les locaux se donnent, eux, de l’air et prennent cinq points d’avance sur le barragiste.

Dans une rencontre incertaine jusqu’au coup de sifflet final, Angoulême et Vannes se quittent dos à dos (22-22), au stade Chanzy, lors de la 25e journée de Pro D2. Les Vannetais stoppent leur série de sept revers consécutifs à l’extérieur mais ils cèdent leur place de leader à Provence Rugby pour un petit point. Les Angoumoisins se donnent de l’air et comptent désormais cinq points d’avance sur Montauban, barragiste.

Une première mi-temps animée

Le début du match ne promettait pas un premier acte aussi animé. Après un round d’observation et aucune véritable occasion pendant les dix premières minutes, le match s’est emballé. Le maître à jouer des Angoumoisins, Ben Botica, a écopé d’un carton jaune (13') et les Vannetais n’ont pas mis longtemps pour en profiter. Exactement trois minutes avec d’abord un essai de Bastardie (5-0), trouvé par Camou sur l’aile droite. Remuant et plein de vivacité, l’arrière a de nouveau été à l’initiative d’un essai vannetais. Sur une touche angoumoisine manquée, Camou a mené une contre-attaque éclair, conclue par un essai du capitaine du soir, Jo Edwards (22').

Dos au mur et menés 3-12, les Charentais ont rapidement réagi dès le retour de Ben Botica dans leurs rands. Agressifs, ils ont pris des risques, qui se sont avérés payants. La meilleure défense de Pro D2 n’a rien pu faire sur le ballon porté conclu par Matu’u (34'). Lancés à plein régime, les hommes d’Alexandre Ruiz n’ont pas laissé les visiteurs respirer. Jules Dubecq a fait parler sa vitesse. Parti de ses 40 mètres, l’arrière a déposé ses adversairs les uns après les autres pour aller aplatir dans l’en-but vannetais (37').

Un chassé-croisé au score

Au retour des vestiaires, les Vannetais se sont vus à leur tour pénalisés. Sanctionné pour jeu déloyal, Ruru a écopé d’un carton jaune et a dû laisser ses partenaires en infériorité numérique (44'). Mais les locaux n’ont pas su pleinement en profiter, inscrivant seulement trois points sur une pénalité d’Emmanuel Saubusse (48'). C’est même les visiteurs qui ont repris les devants grâce à un essai de Beziat (52'), entré en jeu, après un maul porté. Une réussite sur cette phase de jeu qui les fuyait pourtant depuis quelques mois.

Emmanuel Saubusse a marqué 12 points. Icon Sport

Les Vannetais ont ensuite baissé en intensité. Les finisseurs ont souffert en mêlée face au pack angoumoisin. Portés par un Emmanuelle Saubusse en réussite (12 points inscrits), les hommes d’Alexandre Ruiz ont grapillé les points au pied pour repasser devant au tableau d’affichage. Mais rejoints finalement après une pénalité inscrite par Maxime Lafage (67'). Poussés par leur public, les Angoumoisins ont redoublé d’intensité en fin de match. Sans réussite.

Après la bonne prestation à Grenoble la semaine dernière, ce match nul face à l’ancien leader confirme la bonne forme des Angoumoisins, qui doivent désormais gagner en efficacité. Les locaux se déplaceront à Agen (10e) vendredi prochain. De son côté, Vannes affrontera Dax (4e) avec la volonté de conserver sa place dans le top 2 de Pro D2.