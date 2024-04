Le dossier du Biarritz olympique est en passe d’être bouclé. À la vente depuis plusieurs semaines depuis l’annonce du président Jean-Baptiste Aldigé, le BO a trouvé des repreneurs avec le trio d’anciens joueurs Shaun Hegarty, Flip Van Der Merwe et Marc Baget.

Les supporters du Biarritz olympique peuvent être rassurés : le club a trouvé des repreneurs. Louis-Vincent Gave, propriétaire du BO, a trouvé un terrain d’entente avec le trio composé de Shaun Hegarty, Filip Van Der Merwe et Marc Baget. Comme affirmé par nos confrères de RMC Sport, la signature est intervenue dans la nuit de jeudi à vendredi.

Hegarty, Van Der Merwe et Baget auront la lourde tâche de remettre Biarritz d’aplomb. Les Basques sont actuellement quatorzièmes de Pro D2 avec trois points d’avance sur le barragiste, Montauban. RMC précise que des investisseurs seront présents dans le futur organigramme du club, qui sera connu rapidement.

Un trio d’anciens joueurs

Le président actuel, Jean-Baptiste Aldigé, devrait tenir prochainement une conférence de presse pour officialiser l’information. Shaun Hegarty, ancien trois-quarts centre, a joué au BO entre 2003 et 2006. Champion de France en 2005 et 2006 avec le club basque, il a aussi passé deux ans à Bayonne avant de signer à Narbonne. Meilleur ami de Federico Martin Aramburu, il était aux côtés de l’Argentin lors de la tragique nuit de l’assassinat de l’ancien international argentin.

Hegarty ne sera pas seul aux commandes. L’ancien springbok Flip Van Der Merwe qui a porté les couleurs de Clermont entre 2015 et 2019, a été séduit par le projet, tout comme Marc Baget, passé aussi par Biarritz (2003-2006), Bayonne (2006-2013), Béziers (2013-2015) et Agen (2015-2017). Une page va se tourner pour Jean-Baptiste Aldigé. Il y a six ans, il avait participé à la reprise du club aux côtés de Louis-Vincent Gave. Biarritz était en proie à de grandes difficultés financières. Revenus en Top 14 lors de la saison 2021-2022 après sept années en deuxième division, les Biarrots n’avaient pas réussi à se maintenir dans l’élite.