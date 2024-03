Alors qu'il vient d'être appelé par le XV de France pour préparer le dernier match du Tournoi des 6 Nations 2024, face à l'Angleterre, Antoine Frisch est l'attraction du début de semaine chez les Bleus. Voilà cinq choses à savoir sur le nouveau venu, inconnu du grand public en France.

Il a joué à Rouen mais n'a jamais goûté au Top 14

Ce n'est pas un hasard si Antoine Frisch, fraîchement appelé par Fabien Galthié dans le groupe du XV de France, est méconnu dans l'Hexagone. À 27 ans, le centre n'a tout simplement jamais évolué en Top 14. Pourtant passé du côté du Stade français en espoirs, celui qui a débuté le rugby dans la région parisienne n'a jamais eu sa chance dans l'élite du rugby français. Frustré, il ne fut pas conservé et a cherché à trouver du temps de jeu en Fédérale 1, du côté de Massy puis de Tarbes, avant de signer à Rouen. C'est en Normandie que Frisch effectue ses premières feuilles de match chez les professionnels.

Lors de la saison 2020-21, il a aidé le club à se maintenir en Pro D2 en marquant quatre essais lors de ses 25 apparitions. Le maintien fut acquis à deux journées de la fin, lors d'une victoire face à l'ogre perpignanais. Tout cela marque le début du bonhomme dans le milieu professionnel.

Il était le seul français à évoluer en Premiership...

Après son aventure à Rouen, Frisch s'est dirigé du côté de l'Angleterre, un coin qu'il chérit grâce à sa mère. C'est d'ailleurs via un processus original que l'ancien Parisien a trouvé une porte d'entrée dans un des clubs les plus huppés : Bristol. "Mon agent a envoyé des vidéos à divers entraîneurs de Premiership, nous confiait-il dans nos colonnes. Et Pat Lam a répondu, Bristol cherchait un trois-quarts centre supplémentaire il a accepté de me donner une opportunité et je me suis retrouvé à Bristol avec un contrat d’une saison".

Premiership - Antoine Frisch sous le maillot des Bristol Bears SUSA / Icon Sport - News Images

S'il ne s'est pas imposé tout de suite chez les Bears, Frisch a bel et bien réussi à se montrer avec le temps, malgré la concurrence de Semi Radradra, Piers O'Conor ou encore Sam Bedlow. À cette époque, il était même le seul Français à évoluer dans le championnat anglais. D'ailleurs, le seul Français licencié en Premiership cette saison est aussi un centre de Bristol, un certain Virimi Vakatawa.

... Et est le seul français à jouer en URC

Car depuis la saison dernière, Frisch évolue chez l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe (et du monde) : le Munster. La franchise de Limerick a offert au centre un contrat de trois ans et a fait du joueur une pièce centrale de son projet. L'an dernier, l'ancien Rouennais a disputé 18 matchs sous le maillot du Munster, dont 17 en tant que titulaire. Il a même débuté la finale d'URC, remportée par son équipe face aux Stormers.

URC - Antoine Frisch avec le Munster Sportsfile / Icon Sport - Brendan Moran / SPORTSFILE

La qualité de ses performances lui a même permis de franchir un nouveau palier cette saison, puisqu'il est désormais un titulaire indiscutable au sein de la franchise irlandaise. Positionné en second centre, il enchaîne les matchs (13, tout en tant que titulaire) et a inscrit deux essais en Champions Cup. Associé à Alex Nankivell ou à Rory Scannell, Frisch fait le boulot pour le plus grand bonheur des supporters irlandais.

Il a déjà joué avec l'Irlande

C'est la raison pour laquelle nous vous faisons découvrir Antoine Frisch : le centre est appelé avec le XV de France. Une convocation qui est un nouveau rebondissement dans l'affaire de son choix concernant la sélection nationale. Passé sous les radars chez les jeunes en France, le centre a très vite rejoint l'étranger, guidé par les origines anglaises et irlandaises de sa mère. Grâce à ses origines, Frisch est même éligible sous le maillot irlandais.

S'il n'a jamais été convoqué avec le XV du Trèfle, un bruit courrait autour d'une éventuelle préférence pour la sélection irlandaise. Il a même été appelé dans un groupe de l'Irlande A en 2022 et a joué avec la tunique verte. Finalement, Fabien Galthié a décidé de faire appel à lui pour préparer le dernier match du Tournoi des 6 Nations. Histoire de devancer l'ennemi irlandais ?

Capable de jouer centre et ouvreur

Comme beaucoup de joueurs anglo-saxons, Antoine Frisch est capable d'évoluer à l'ouverture et au centre, dans un profil de "cinq-huitième". D'ailleurs, le Munsterman est plutôt un ouvreur d'origine. Au Stade français, c'est d'ailleurs parce qu'il fut bouché par la concurrence (Plisson, Steyn) qu'il n'a pas pu jouer. Il a alors dû adapter son jeu et s'est très vite replacé au centre. Lors de ses années en Fédérale 1 déjà, Frisch s'est illustré au centre.

Et même si désormais, il est quasiment toujours utilisé en tant que second centre, il se dit lui-même prêt à évoluer à l'ouverture en cas de besoin. Cette polyvalence, tout le monde sait qu'elle est appréciée par un certain Fabien Galthié. Ceci explique peut-être cela...