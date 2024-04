Après avoir subi une intervention chirugicale du genou, le demi de mêlée néo-zélandais Cam Roigard sera absent des terrains pendant six mois.

Vainqueurs des Highlanders (47-12), les Hurricanes ont tout de même perdu gros sur leur pelouse le week-end dernier. Le demi de mêlée titulaire de la franchise Cameron Roigard va être écarté des terrains pendant six mois après une lourde blessure au genou. La franchise néo-zélandaise a annoncé qu'il allait subir une intervention chirurgicale. Victime d'une rupture du tendon rotulien, il a quitté la pelouse à la 56ème minute de jeu.

"Le joueur de 23 ans a été opéré avec réussite à Auckland ce 2 avril pour soigner sa blessure, a communiqué le club. Si tout se passe bien avec sa rééducation, il pourrait être de retour dans six mois. Les Hurricanes sont reconnaissants pour tout le soutien et les gentils messages envoyés à Cam." Cette saison, le joueur All Black (5 sélections) a disputé cinq rencontres avec les Hurricanes, quatre en tant que titulaire.