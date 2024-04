Kévin Firmin, talonneur de l’USM évoque la fin de saison et revient sur la récente défaite face à Dax qui a continué d’enfoncer les siens dans le bas de tableau. Conscient de la situation, celui qui devrait faire son retour dans le XV de départ après un mois et demi d’absence compte bien apporter le "sang frais" dont cette équipe a besoin.

La défaite face à Dax a lourdement marqué les esprits. Comment se sont passés les jours d’après ?

Nous nous sommes parlé surtout dans le vestiaire. Les semaines se ressemblent depuis le début d’année. J’ai l’impression que c’est une routine infernale avec les mêmes journées, les mêmes matchs. Personnellement j’ai très mal vécu cette défaite. Moralement ça a été dur.

Ce match contre Dax était le match qui pouvait vous permettre de vous relancer, c’est sans doute aussi pour cette raison que la défaite est encore plus difficile à encaisser…

Je ne vais pas dire que tout est fini et que nous allons descendre mais je pense que ce match aurait pu nous faire basculer dans une nouvelle dynamique. Je ne veux pas manquer de respect à cette équipe de Dax mais avec les joueurs que l’on a… Franchement ce match-là on doit le gagner neuf fois sur dix.

Ces dernières semaines, l’équipe semble avoir du mal à se relever de cette série de défaites. Quel est votre sentiment ?

Je ne sais pas si c’est un problème mental mais nous sommes finalement incapables de gagner un match sur 80 minutes. On va peut-être jouer quarante minutes et on est souvent inexistants trop longtemps sauf que quand on se réveille le retard est déjà important. Nous sommes inconstants. Parfois nous faisons des fautes tellement évitables… Je ne sais pas ce qu’il se passe pour être honnête. Je n’arrive pas à trouver le problème. En fait, on donne le bâton pour se faire battre. Il y a un aspect mental important dans tout ça, je ne pense pas que le problème vienne du rugby parce que nous sommes tous capables de jouer au rugby correctement.

Aujourd’hui, quels sont les leviers de motivation ?

Se maintenir. Je n’ai jamais vécu de descente mais la descente d’un club change beaucoup de choses. Tout le monde doit se rendre compte que c’est à la vie à la mort. Personne n’a envie de terminer comme ça. Personnellement j’ai sacrifié tellement de choses pour en arriver là que je vivrais très mal que la saison se termine comme ça.

Vous étiez remplaçant face à Dax, vous devriez faire votre retour dans le XV de départ face à Provence. Vous allez pouvoir apporter un peu de "sang frais" ?

Je reviens d’une déchirure de l’avant-bras et je ne devais pas forcément jouer le match face à Dax mais j’ai dit à « PP » (NDLR Pierre Philippe Lafond, manager de l’USM) qu’il n’y avait plus de questions à se poser et que je voulais jouer. Je suis prêt à jouer n’importe quel match. Je veux donner mon maximum. J’ai été éloigné des terrains pendant un mois et demi donc j’ai pu me régénérer. Je dois montrer que je suis apte et prêt à mettre tout ce qu’il faudra pour maintenir le club en Pro D2. J’ai envie de m’envoyer comme un chien. Il faut rester ensemble et se rendre compte que cela devient plus que compliqué.

Ce match de barrage avec le finaliste perdant de Nationale, l’avez-vous évoqué ?

Non. Personnellement je l’ai dans un coin de ma tête. Le mieux serait de l’éviter. Il va falloir y penser malgré tout. On connaît toute l’importance d’un match comme celui-là.