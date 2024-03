Jérôme Bosviel a brièvement réagi à la défaite de Montauban face à Dax, lors de la 24ème journée de Pro D2. Le demi d’ouverture de l’USM n’a pas mâché ses mots quant à la situation périlleuse du club vert et noir…

Jérôme Bosviel avait le cœur lourd suite à la défaite de Montauban face à Dax. Malgré ses dix-neuf points marqués, et un 100 % face aux perches, le demi d’ouverture montalbanais n’a rien pu faire pour empêcher la défaite de l’USM contre le promu landais. Après une sixième défaite de suite, Montauban est actuellement avant-dernier, à trois points de Biarritz, douzième. Interrogé au micro de Canal + quelques minutes après le coup de sifflet final, Jérôme Bosviel n’a pas mâché ses mots. "On a pris un gros coup derrière la tête, après un match comme ça, on n’a rien à faire en Pro D2. Si on n’ouvre pas les yeux, autant qu’on aille directement en Nationale, c’est un beau championnat ! Mais il nous reste six matchs, on va se battre et je vais me battre".

La 24ème journée de Pro D2 se termine ce vendredi avec plusieurs matchs serrés. Dax a notamment pris le meilleur sur Montauban après une rencontre riche en rebondissements alors que Rouen a manqué la pénalité de la gagne face à Agen.https://t.co/hV59lknZI0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 29, 2024

Un calendrier démentiel

Après ce nouveau revers, les Montalbanais devront relever la tête et se transcender face aux prétendants au top 6. Car sur les six derniers matchs restants, l’USM n’affrontera que des candidats aux phases finales, avec notamment un déplacement à Provence Rugby lors de la prochaine journée. Actuellement quinzièmes, les hommes de Pierre-Philippe Lafond devront s’accrocher jusqu’au bout pour ne pas terminer avant-dernier et ainsi disputer un match de barrage face au finaliste de Nationale.