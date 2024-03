Au terme d’un match qui a tenu toutes ses promesses, Dax est allé s’imposer ce vendredi sur la pelouse de Montauban (29-33), dans le cadre de la 24e journée de Pro D2, entrant dans le Top 6 et enfonçant encore un peu plus les Sapiacains au classement.

Deux équipes aux objectifs diamètralement opposés, Montauban, 15e et barragiste, et Dax, septième au coup d’envoi de cette 24e journée de Pro D2, s’affrontaient ce vendredi au stade Sapiac. Au terme d’un match où les deux formations auraient pu gagner, les Dacquois l’ont finalement emporté (29-33) face à des Montalbanais, qui doivent, eux, se contenter du point de bonus défensif.

Montauban était devant à la pause

Très agressifs, les Sapiacains ont pourtant attaqué de la meilleure manière ce match et menaient d’entrée de jeu 13-0 après deux pénalités de Jérôme Bosviel (4e, 9e) et un essai de Thomas Bué (11e). Mais avoir été dominés lors du premier quart d’heure de jeu, les Landais se sont rebellés et ont pris les commandes du match grâce à une pénalité de Romuald Seguy (15e) et deux essais inscrits sur ballon porté par Iban Hirriart-Urruty (19e) et Genesis Pelepele Lemalu (30e). En fin de première période, l’USM, auteur d’une nouvelle pénalité (37e) et d’un essai (40e), a repris l’avantage au score pour mener de six points à la pause.

Dax a fait la différence en seconde période

En seconde période, les Dacquois ont profité de l’indiscipline des Montalbanais pour inscrire trois pénalités par la botte de Romuald Seguy (43e, 52e, 64e) et revenir à égalité au tableau d’affichage. Puis en supériorité numérique après le carton jaune de Josua Vici (65e), les hommes de Jean-Frédéric Dubois ont inscrit un troisième essai par l’intermédiaire d’Alex McHenry (73e), repassant devant au score. En fin de match, malgré une nouvelle pénalité de Jérôme Bosviel (74e), Montauban n’est pas parvenu à renverser la tendance et Dax a réussi à tenir sa victoire.

Grâce à ce succès, les Landais intégrent le Top 6 et sont désormais sixièmes au classement tandis que les Montalbanais, qui enchaînent une sixième défaite consécutive, restent 15es et barragistes.