Nice et Albi, les deux leaders au classement, ont prouvé qu'ils étaient à leur place. Carcassonne est resté appliqué tandis que Hyères passe devant Périgueux dans la course à la sixième place.

La soirée de vendredi avait livré des enseignements forts, avec les succès d'Albi et Nice à l'extérieur, respectivement à Massy et Bourg-en-Bresse. Cela confirmait la suprémacie des deux équipes sur cette division, et renforçait encore un peu plus leurs chances de qualification directe. Le même soir, l'US Carcassonne se montrait appliquée face à Tarbes. Une opération qui met les Audois dans les meilleures dispositions puisqu'elle les maintient à sept points de Suresnes, toujours derrière, et un petit point de Narbonne, juste devant.

Parce que si Narbonne peut quand même se contenter d'un bon point de bonus dans le Var, c'est Hyères qui fait une excellente opération, profitant de la défaite de Périgueux à Chambéry. Le dénouement est proche, pour la course à ce top 6 tant convoité.

Massy 15-25 Albi (bo)

Bourg-en-Bresse (bd) 29-33 Nice

Carcassonne (bo) 33-3 Tarbes

Hyères 27-24 Narbonne (bd)

Chambéry 28-24 Périgueux (bd)

Suresnes (bo) 73-7 Vienne

