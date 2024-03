Bien que sous la menace de Périgourdins revenus sur leurs talons (21-0, puis 21-17 seulement) lors d’une deuxième mi-temps à couper le souffle, les Savoyards n’en gardent pas moins la maîtrise absolue de leurs destinées qualificatives.

Deux matchs à jouer de chaque côté (Vienne et Tarbes figurent au programme de Chambéry, Massy et Hyères-Carqueiranne rendant quant à eux visite au champion de France de Nationale 2), mais six longueurs d’avance au classement en faveur des protégés de Cyril Villain.

On l’aura deviné sans peine, le ballottage, depuis hier après-midi, est de plus en plus favorable à ceux qui, à un moment précis, avaient même totalement inversé la tendance, tant aux points terrains qu’au goal-average. Largement défait lors du match aller (18-0), Chambéry, en l’espace d’une seule mi-temps, inscrivait ainsi trois essais sans en concéder un seul de façon à mener 21 à « cherche » ! La suite a été beaucoup plus délicate, mais qu’importe. Voilà les Capistes (des bords de l'Isle) tributaires d’un faux-pas de leurs vainqueurs, sachant tout de même que seul un improbable cas d’égalité parfaite (à 73 points) peut leur ouvrir les portes du top 6 .

Hyères-Carqueiranne juge et partie... prenante

Paradoxalement, Chambéry deviendra supporter de Périgueux à l’occasion de la mise à jour du calendrier, dans deux semaines ! En effet, à ce jour, le mieux placé pour le priver d’un retour en phase finale, deux ans après, c’est Hyères-Carqueiranne. Mais oui ! Un Narbonnais averti a beau en valoir au moins deux, le piège varois s’est tout de même refermé. Pour que le suspense garde ses prérogatives, il faut toutefois que les finalistes de l’édition 2022 du championnat de Fédérale 1 l’emportent à Bourg-en-Bresse, vendredi prochain. Auquel cas le statu quo, ou peu s’en faut, se prolongera jusqu’à la dite session de rattrapage. En tout cas, le revers infligé aux Narbonnais n’est pas sans conséquence.

Albi, qui vient d’éliminer définitivement Massy de la course à la qualification au terme d’une rencontre fort bien menée, compte 86 points, soit 7 de plus que les Septimaniens. De là à dire que ces derniers sont dans l’obligation de faire carton plein pour espérer se qualifier directement… Mais quelle déception tout de même, d’autant qu’après avoir senti le vent du boulet face à Bourg-en-Bresse et Tarbes, Narbonne était censé élever son curseur dans la Cité des Palmiers. Lors de la journée de clôture, Albi se rendra à Nice tandis que Narbonne ira à Suresnes.

Voilà pourquoi il ne faut surtout pas balayer l’hypothèse carcassonnaise quant à l’évitement du tir de barrage. Un doublé dans le derby de l’Aude, une performance à Hyères pour finir, et douze points pourraient suffire au bonheur (façon de parler !) du relégué de Pro D2. À condition bien sûr qu’Albi ne fasse pas mieux que match nul du côté des Arboras. Voilà ce que l’on peut retenir d’un vingt-quatrième acte marqué par l’option supplémentaire sur un éventuel « happy end » prise par Suresnes.

Les Franciliens touchent au but, mais attention. Ni Tarbes ni Narbonne n’ayant le profil de l’hôte de tout repos, il reste encore quelques points à grappiller par-ci par-là pour éviter une terrible déconvenue.