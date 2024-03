Nolann Le Garrec et Baptiste Jauneau s’affronteront à distance lors de la rencontre Racing 92 – Clermont (17 heures). Les deux pépites de leurs clubs respectifs devraient faire parler la poudre sur la pelouse synthétique de Paris La Défense Arena.

C’est incontestablement l’un des duels les plus excitants de la 20ème journée. Nolann Le Garrec et Baptiste Jauneau débuteront la rencontre Racing 92 - Clermont (17 heures) et devraient mettre le feu à Paris La Défense Arena. Mêmes styles de jeu, âges presque similaires et leaders de leur équipe, le Francilien et le Clermontois sont attendus au tournant. Alors que Baptiste Jauneau a reçu l’éloge de son entraîneur, en étant caractérisé de "prodige" par Christophe Urios, Nolann Le Garrec compte bien prolonger son état de grâce et les promesses de ses premières sélections avec le XV de France.

La forme du moment : Le Garrec irrésistible

Car depuis le début de saison, le Racingman a agrandi sa mainmise sur le collectif ciel et blanc. Pour son deuxième exercice en tant que numéro 1 établi au Racing, Nolann Le Garrec ne fait pas dans la dentelle. En dix-sept matchs disputés, le demi de mêlée breton a marqué dix essais (dont six en Top 14) et passé 77 points au pied. Ses inspirations au bord des rucks ou ses chistéras venues d’ailleurs sont presque indispensables au jeu du Racing. Avec l’ancien vannetais sur le pré, les Ciel et Blanc ont gagné neuf rencontres du championnat sur treize. Sans Le Garrec : aucune. Le retour du numéro 9 a d’ailleurs été l’une des raisons du succès francilien à Castres la semaine passée avec une dernière pénalité marquée en fin de match.

Le contexte : Jauneau doit rebattre les cartes à Clermont

Quel que soit le résultat de la partie entre Jaunards et Franciliens, la fin de saison de Nolann Le Garrec ne devrait pas vraiment être impactée. Mais côté clermontois, Baptiste Jauneau a beaucoup à jouer. Propulsé capitaine ce samedi, le Béarnais de naissance n’a été titulaire qu’à huit reprises en dix-neuf rencontres sous le maillot de l’ASM depuis le début de l'exercice 2023-2024. Cette saison, Christophe Urios fait davantage confiance à Sébastien Bézy, qu’il a d’ailleurs nommé capitaine jusqu’aux retours d’Étienne Falgoux et Irae Simone. Grande promesse du club jaune et bleu, Baptiste Jauneau confiait dans nos colonnes son amertume du début de saison. "Je n’ai pas été bon. Il n’y a aucune excuse. Mes blessures ont été très dures à encaisser parce que je ne m’étais jamais blessé avant et je n’ai pas pu enchaîner les matchs. Cela a été très dur mentalement mais aujourd’hui, je suis en forme". Sur la surface rapide de Paris La Défense Arena, et aux côtés d’Anthony Belleau, Baptiste Jauneau sera l’un des garants du jeu clermontois, où sa vitesse pourrait faire d’énormes dégâts dans la défense du Racing. Et en cas de performance majeure à Nanterre, le jeune numéro 9 pourrait bien rebattre les cartes à son poste.

Top 14 - Nolann Le Garrec (Racing 92) et Baptiste Jauneau (Clermont) s'étaient affrontés le 27 mai dernier, au stade Marcel-Michelin. Icon Sport - Romain Biard

Un seul affrontement entre les deux hommes : avantage Jauneau

Les deux phénomènes s’affronteront pour la deuxième fois de leur si jeune carrière. Nolann Le Garrec était bien du déplacement à Clermont, lors du match aller, mais Baptiste Jauneau était blessé. Le Francilien et le Clermontois ne se sont donc défiés qu’à une seule reprise à ce jour : le 27 mai dernier, lors de la dernière journée du Top 14. L’ASM s’était imposée 32-25 au terme d’un match marqué par deux essais… de Le Garrec et Jauneau. Remplaçant au coup d’envoi de la partie, le Breton de naissance avait notamment passé la ligne après une interception et une course de soixante mètres jusque dans l’en-but clermontois. Jauneau avait lui marquer un essai bien inspiré en sortie de maul. Pour leur deuxième face-à-face, les deux prodiges seraient bien inspirés d’être les guides de leurs clubs respectifs…