Alors que Clermont se déplace sur le terrain du Racing 92 ce samedi, Christophe Urios s’est longuement livré cette semaine pour Rugby Magazine et Le Quotidien du Sport. L’occasion d’évoquer les joueurs qui ont marqué sa carrière d’entraîneur et de complimenter Matthieu Jalibert, Baptiste Jauneau ou encore Benjamin Urdapilleta.

Entraîneur depuis plus de vingt ans (il a débuté en 2002 à Castres), Christophe Urios en a vu passer des joueurs. Alors, quand il évoque les qualités de certains, on ose le croire tant son expérience parle pour lui.

Interrogé à ce sujet, il a cité quatre noms, répartis dans trois catégories différentes : "Si on parle de relation, de fidélité, je dirais Antoine Tichit. Par contre, si on parle de gros caractère au plus haut niveau, c’est Benjamin Urdapilleta et Rory Kockott. En termes de talent, Matthieu Jalibert est le joueur qui m’a le plus marqué."

Avec les trois premiers hommes cités, Urios a soulevé le Bouclier de Brennus en 2018 avec le CO. "Urda" l’a d’ailleurs rejoint cette saison en Auvergne puisqu’il a quitté Castres pour rejoindre Clermont l'été dernier.

En ce qui concerne Matthieu Jalibert, le duo a collaboré pendant plus de deux ans entre 2019 et fin 2022. L’aventure s’était terminée après le licenciement du manager à la suite de mauvais résultats de la part de l’UBB. Il a d’ailleurs évoqué ce moment : "Je ne l’ai pas vécu comme un échec. Ça s’est mal terminé, mais on a quand même fait plusieurs demi-finales. […] Comme je suis cash et j’aime que les choses soient claires, j’ai dit à mon président (Laurent Marti NDLR) : "Dis-moi si tu veux qu’on continue ou pas". Il m’a dit de lui laisser la soirée pour réfléchir. Le lendemain, il me disait que c’était fini."

"Jauneau est un prodige, il me rappelle Toto Dupont"

Manager de Clermont depuis un an et demi, Urios a sous ses ordres Baptiste Jauneau. Champion du monde U20 l’été dernier, le demi de mêlée est promis à un très bel avenir. À seulement 20 ans, celui qui est passé par le Biarritz olympique durant sa formation est déjà un cadre de l’ASM.

Forcément, son coach est sous le charme : "C’est un prodige. Il me rappelle Toto Dupont que j’avais eu à Castres. Il a le même potentiel physique et technique." Des mots qui feront forcément plaisir à l’homme concerné.

Dans le Tarn, Dupont et le natif de Montpellier se sont côtoyés durant deux saisons, entre 2015 et 2017. "Toto" a ensuite rejoint Toulouse.

Urios et Dupont se sont côtoyés pendant deux ans à Castres.

Cette saison, Christophe Urios vit un exercice contrasté avec Clermont. À six journées de la fin, il est encore à la lutte pour une place dans le top 6, mais doit aussi regarder derrière avec seulement cinq points d’avance sur la treizième place.