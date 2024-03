Ce vendredi soir, Dax s’est imposé (33-29) sur la pelouse de Montauban. Une victoire qui permet au promu d’intégrer le top 6 et de croire un peu plus au rêve de phase finale. Mais Arnaud Aletti, troisième ligne et capitaine dacquois, préfère rester prudent.

Face à Montauban, vous avez fait le coup parfait ?

C’est exceptionnel. Forcément on avait dans un coin de la tête de gagner ce match mais on savait que ça allait être très compliqué parce qu’eux aussi jour le maintien. Gagner ici c’est un grand bol d’air pour nous.

Vous parlez encore de maintien mais n’avez-vous pas plutôt envie de parler de top 6 ?

On se donne un peu plus le droit de rêver. On a fait une grosse partie du travail pour le maintien maintenant il faut voir ce qui arrivera ensuite. Gagner ici je ne sais pas s’il y a beaucoup d’équipes qui le feront. En tout cas, nous, on l’a fait et ça nous fera un joker pour la suite de la saison. On ne veut pas se cacher en ce qui concerne le top 6 mais nous sommes la plus petite équipe de ce championnat. On vient de monter, on ne peut pas fanfaronner. Cette victoire fait du bien c’est vrai… Pour un promu c’est une année exceptionnel. Il faut juste que l’on savoure.

Pour revenir sur le match, votre pilier écope d’un carton jaune très tôt dans le match, vous n’avez pas débuté le match de la meilleure des manières…

On démarre même très mal le match. Nous nous étions dit qu’il faudrait rester patient et solidaire et à la fin ça a tourné, ils ont lâché. C’était un match avec beaucoup d’enjeux et un match de reprise. C’était très brouillon mais nous arrivons tout de même à marquer pas mal de points parce qu’il y a eu beaucoup d’erreurs et de ballon tombés.

Quel était le plan, être patient et se servir de leurs erreurs ?

Le maître mot c’était la patience. Si nous étions patients en défense nous savions que l’on pourrait récupérer des ballons.

??????????????? ?\ud83d\ude0d



Cette équipe est magnifique, victoire à Sapiac pour cette 24ème journée de @rugbyprod2 !



Notre partenaire TSMP - PLANCHA TONIO vous annonce la victoire Dacquoise !

?\ud83d\ude0d@UsmSapiacRugby 29-33 @usdaxrugby pic.twitter.com/wFTD4FFaVK — U.S.Dax Rugby Landes (@usdaxrugby) March 29, 2024

Aviez-vous pointé ce match pour se débarrasser du poids de la lutte pour le maintien ?

Un peu oui. On savait que nous avions tout à gagner à Montauban. Nous avions forcément ciblé ce match parce que ce qui arrive derrière, c’est du lourd. Nous sommes encore jeunes en Pro D2. On savoure simplement chaque moment. Ça nous donne envie de recommencer encore et encore.

Dans cette rencontre, Dax n’a jamais donné l’impression d’être sous pression…

Au bout d’un moment le match a basculé et nous avons réussi à renverser la tendance pour prendre le dessus et la confiance est arrivée.