Le Lou est encore loin d’être sauvé et la réception de l’UBB peut faire peur aux hommes de Fabien Gengenbacher. Semi Radrara sera de nouveau titularisé au centre de l’attaque de Lyon et Davit Niniashvili à l’arrière. Les Bordelais ont, eux, laissé quelques joueurs en Gironde. Damian Penaud et Nicolas Depoortere sont en vacances, Ben Tapuai sera alors le numéro 10 de cette équipe.

Le XV de départ de Lyon : 15.Niniashvili ; 14.Dumortier, 13. Parisien, 12.Radradra, 11.Rattez ; 10.Berdeu, 9.Couilloud (cap.) ; 7.Saghinadze, 8.Botha, 6.Kpoku, 5.R. Taofifenua, 4.Lambey ; 3. Fotuaika, 2.Coltman, 1. Rey.



Voici les 23 lyonnais qui affronteront l'Union Bordeaux Bègles ce samedi (17h) au Matmut Stadium de Gerland

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Devisme, 18.Guillard, 19. Taufua, 20.Page-Relo, 21.Jackson, 22. Maraku, 23. Tafili. Le XV de départ de Boredeaux-Bègles : 15. Ducuing ; 14. Tambwe, 13. Uberti, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Tapuai, 9. Lucu (cap.) ; 7. Diaby, 8. Samu, 6. Petti ; 5. Cazeaux, 4. Ricard ; 3. Sadie, 2. Maynadier, 1.Boniface.



Le Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac vous présente les Bordeaux & Blanc qui affronteront le LOU Rugby demain à 17h.



?-2️⃣0️⃣

Matmut Stadium Gerland

30 mars

\ud83d\udcf1 #LOUUBB

Remplaçants : 16. Lamothe, 17. Kaulashvili, 18. Douglas, 19. Miquel, 20. Tatafu, 21. Lesgourgues, 22. Holmes, 23. Tameifuna.